¡Ganadores del Coordenada 2017 con #Viviresincreíble PLUS!

Por Staff Yaconic

En esta ocasión sólo tuvimos la oportunidad de regalarles, dos boletos para el Coordenada 2017, en el área #VivirEsIncreíble PLUS cortesía de los rifados de GNP Seguros que se vieron guapos con el querido público seguidor de Yaconic. En esta ocasión hubo dos ganadores originarios de Guanatos que se llevaron los boletos y fueron notificados vía correo electrónico hace unas horas.

Y aunque nos rompe el alma no tener más boletos para regalarle a todos los que no enviaron su correos con las respuestas: buenas, malas, a tiempo o no. Tomamos como ganadores a las dos personas que realizaron todos los pasos primero y correctamente. Sin más por el momento, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de participar y sigan al pendiente que seguiremos regalando boletos para otros eventos.

¡MUCHAS FELICIDADES A LOS GANADORES!

1.- Hugo Jaureguí de Lira

2.- Mayra Leticia Arana

¡NOS VEMOS EN EL COORDENADA!