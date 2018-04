UN AMIGO DE BOWIE CUENTA LAS HISTORIAS DETRÁS DE ESTAS FOTOS ÍNTIMAS

Una nueva exposición comparte instantáneas personales de David Bowie tomadas por el fotógrafo, amigo de la infancia y compañero de viaje. La colección de Geoff MacCormack, The Geoff MacCormack Collection con fotografías de David Bowie se exhibirá en la galería Francesca Maffeo hasta el 14 de abril.

Es 1973 y tu teléfono está sonando. Contestas y para tu sorpresa es David Bowie (en un pico notable de su fervor creativo y belleza de otro mundo) que lo invita a unirse a The Spiders From Mars y salir de gira con él. Te explica que es fóbico en vuelo, así que viajarás por mar con un estilo elegante (un detalle brillante, muy parecido a Bowie en su glamour y perversidad) de Londres a Nueva York y de Los Ángeles a Japón. Y luego, de Japón a Rusia, en las inmediaciones del Expreso Transiberiano a Moscú, a París y luego a Roma.

Una vez que te imaginas que la diversión está llegando a su fin, Bowie te pide que te quedes con él como un “Perro Diamante” y continúes la aventura durante unos años más. Esto no es una fantasía elaborada y es lo que le sucedió en la vida real a Geoff McCormack, un viejo amigo de la escuela de Bowie que trabajaba vendiendo espacios publicitarios para un periódico de construcción en Londres. Afortunadamente, McCormack, ahora escritor, productor y fotógrafo, tenía su cámara con él para documentar ‘la fiesta que duró tres años’.

En la primera exposición individual de estas imágenes especiales, ‘David Bowie, The Geoff MacCormack Collection‘ junto a The Long Way Home, una película de cine filmada por Bowie que captura el viaje de los amigos los muelles en Japón, su tiempo en el Expreso Transiberiano y su llegada a Moscú para el Desfile del Primero de Mayo. Algunas de las imágenes de MacCormack son tan familiares, han sido absorbidas tan profundamente en la conciencia cultural que es fácil olvidar que alguna vez fueron realmente tomadas por alguien.

Ver estas imágenes de nuevo, redefinidas por la narrativa de MacCormack, nos da la oportunidad de volver a visitar estas imágenes icónicas como si fuera la primera vez. Otras imágenes menos reconocibles nos ofrecen un vistazo de esa esquiva criatura, Bowie relajado y desprotegido. A continuación, el fotógrafo nos guía a través de algunas de las historias detrás de sus “fotografías íntimas de dos amigos, viajando uno al lado del otro”.

EN EL TRANS SIBERIAN EXPRESS, 1973: “David durmió una larga noche bebiendo en algún lugar de Siberia en 1973. Bebimos cerveza Riesling y cerveza barata (Peeva) con un grupo de soldados que habíamos conocido la noche anterior. Eran amistosos e inquisitivos sobre cómo era la vida en Occidente. Les preguntamos qué hicieron en el ejército: dijeron que estaban en la unidad de construcción. Puedes distinguir el sombrío paisaje de Siberia a través de la ventana “.

FRENTE AL TRANS SIBERIAN EXPRESS: “Volviendo a Londres desde Japón por el camino largo, acababa de adquirir una cámara Nikkormat que me compró el fotógrafo japonés Masayoshi Sukita (precio de mercado); la atracción es su facilidad de uso para un principiante. Fue mi primera cámara decente. Sin conocer la cámara, al menos me enorgullezco de obtener la composición correcta. La otra cosa que me encanta de esta toma es que, aunque David claramente adopta una postura, la imagen sigue sin protección y es natural. David correspondió al tomar uno de mí exactamente en el mismo lugar. Créame, lo mío es mejor “.

EL HOMBRE QUE CAYÓ A LA TIERRA, 1975: “Me encanta esta foto sin protección de David. Esta toma fue tomada al final de un día particularmente largo y agotador de disparos interiores bajo las luces calientes. Tomé esto entre rodaje de la cámara, con una sola fuente de luz y sin flash. Me gusta la combinación del tono de cabello de Bowie y el brillo naranja emitido por la lámpara “.

FENTON LAKE, NUEVO MÉXICO: “Cuando (con toda razón) me retiraron de mi papel de doble del cuerpo de Bowie (en El hombre que cayó a la tierra) porque, bueno, luciendo completa y completamente diferente a él, resultó ser una bendición velada. Aproveché el tiempo libre y la sublime luz de Nuevo México y recogí mi Nikon. Esta imagen de David es una de mis favoritas. Me gusta especialmente por su honestidad en bruto “.

HAMMERSMITH ODEON, LONDRES, 1973: “David en maquillaje Ziggy en 1973. Esta foto fue tomada en el Hammersmith Odeon antes de los últimos shows de la gira. David estaba leyendo una reseña, y me acerqué furtivamente a esta toma con un objetivo zoom que ya tenía en la Nikon para no perturbar el momento de silencio. A día de hoy, me parece notable lo sereno que está solo momentos antes de la hora del espectáculo “.

EL HOMBRE QUE CAYÓ A LA TIERRA, 1975: “David disfrutaba una broma con el equipo de filmación, que eran (en su mayoría) chicos de Londres y siempre se reían. ¡Un poco de hogar en el desierto! “

SIBERIA, RUSSIA 1973: “Esta foto fue tomada desde el principio, dentro del Trans Siberian Express. Nuestro código de vestimenta cayó rápidamente después de aproximadamente dos días en el largo viaje. La chaqueta que lleva David es un original de Freddie Buretti (el sastre personal de David). Con su cabello rojo brillante y su ropa poco convencional, Bowie no se mezcló exactamente con el austero entorno de Siberia / Rusia “.

FRENTE AL TRANS SIBERIANO: “Mirando por el ‘Trans Siberian Express’ en una parada de la estación en algún lugar de la ruta, viajamos clase suave: créanme, ¡no habrían querido ir a la clase dura! Cada vez que nos deteníamos, la gente aparecía con bandejas de mercadería en bruto; La compra favorita de David fue yogurt “.

Con información de Dazed and Confuzed Magazine

