PELIS IMPERDIBLES EN EL GIFF DE GUANAJUATO 2018

En su edición XXI, el GIFF presenta 94 títulos mexicanos, incluyendo 48 de la Selección Oficial México, la cual incluye 15 largometrajes y 33 cortometrajes.

Cada vez que se anuncia el arribo de uno festival de cine a territorio mexicano, al menos todos los cinéticos de corazón, comenzamos a buscar por todos lados cuáles serán las películas que serán proyectadas en el mismo, como sabemos, existen muchas propuestas internacionales dignas de verse en un ambiente festivalero y acompañados con personas amantes del séptimo arte. Por estas razones decidimos hacerte más sencilla tu búsqueda y vamos a compartirte las películas imperdibles que podrás disfrutar en la cercana XXI edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (Guanajuato International Film Festival, GIFF por sus siglas en inglés).

Empezaremos mencionando cuáles serán los estrenos mexicanos de ficción a nivel mundial: MORONGA, John Dickie (2017), NOCHES DE JULIO, Axel Muñoz (2018), TIEMPOS DE LLUVIA, Itandehui Jansen (2017) y NIEBLA DE CULPA, Francisco Laresgoiti (2018), co-prod. Alemania.

Dentro del marco del GIFF, un par de películas nacionales han sido elegidas para competir uno a uno en la Selección Oficial Internacional, sección que significa colocar a la par el trabajo mexicano con el de decenas de cineastas internacionales, de este modo la cinematografía se enriquece: LAND, Babak Jalali (2017, Italia/México/Francia/Países Bajos) y PAMPARIOS, Florian Seufert (2018, Alemania/México).

Y como el séptimo arte es una ventana cultural que no se fija en fronteras, te decimos cuáles son algunos de los títulos en co-producción con otros países dignos de verse en el legendario Teatro Juárez en el centro de la colonial Guanajuato capital: AMÉRICA, Chase Whiteside & Erick Stoll (2018, co-prod. Estados Unidos), AYOTZINAPA, EL PASO DE LA TORTUGA, Enrique García Meza, 2018, M, Eva Villaseñor (2018), WHEN THE BULL CRIED, Karen Vazquez Guadarrama (2017, co-prod. Bélgica), YA ME VOY, Lindsey Cordero, Armando Croda (2018, co-prod. Estados Unidos), ANTÍGONA, Pedro González Rubio, Pedro González Rubio (2018) y M-1, Luciano Pérez Savoy (2017, co- prod. Bosnia & Herzegovina).

Ahora cuentas con un largo e interesante listado de películas de todo tipo de formas y colores, las cuales podrás encontrar en la XXI edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato que se llevará acabo del próximo 20 al 29 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato capital, para mayores informes consulta la página oficial del GIFF.