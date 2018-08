La sutil voz e imagen de Lesley Gore contrasta con el poderoso reclamo de “You Don’t Own Me“. Esta canción ha inspirado a millones de mujeres desde los sesenta y, ha amenazado a los hombres controladores. “You Don’t Own Me” sirvió como un himno recurrente para la Segunda Ola Feminista, de principios de los sesenta hasta finales de los ochenta. Esta rola desafiante continua causando impacto cincuenta y cinco años después de grabación. Joan Jett hace una gran versión para la película The First Wives Club (1996) y recientemente modernizada por Grace, lo cual demuestra que esta rola resiste la prueba del tiempo.