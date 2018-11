GORILLAZ LANZÓ SU COLECCIÓN DE RELOJES INDESTRUCTIBLES

Gorillaz es conocida como la banda virtual con más éxito del mundo, según lo proclamado por el libro Guinness de los Récords. De igual forma, sabemos que esta formación es liderada por el talentoso Damon Albarn, a quien también conocemos por proyectos musicales como Blur y The Good, The Bad and The Queen.

Pues bien, esta agrupación ahora se ha asociado con la marca G-Shock, la cual es celebrada por haber creado relojes verdaderamente indestructibles, puesto que resiste temperaturas extremas y golpes de toda índole sin sufrir un rasguño gracias un diseño exclusivo orientado a la dureza.

A manera de celebración del aniversario número 35 de G-Shock, la empresa lanzará en unos meses una línea de relojes inspirados en cada integrante de Gorillaz, a saber: 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

Asimismo, la colaboración también se extiende al ámbito audiovisual y en razón de ello, se presenta una historia de aventuras estelarizada por la banda británica que tiene que ver con los citados relojes. Te invitamos a ver la primera parte de la entrega en el video dirigido por Brutus que incluimos a continuación. Para más información sobre la colección, visitá el sitio oficial.

TE PUEDE INTERESAR

GORILLAZ: NOS TRATAN COMO DINOSAURIOS, ASÍ QUE ES TIEMPO DE ELEVARNOS

LA MALDICIÓN DE COLABORAR EN UN ÁLBUM DE GORILLAZ

VIVE LATINO SE PONE A LA VANGUARDIA DE LOS FESTIVALES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO CON CARTERA VL

MIERDA DE MÚSICA O CÓMO SER TOLERANTE CON LA BASURA QUE ESCUCHAN LOS DEMÁS

N*E*R*D: una semblanza sobre los genios de Virginia