GUÍA BÁSICA PARA ENTRARLE AL HEAVY ROCK

COMO ENTRARLE AL HEAVY ROCK

Antes de iniciar el artículo quiero hacer un par de aclaraciones:

Está guía es para aquellos que no conoces nada del género, no es una lista con los mejores discos de la historia. Empleo el término Heavy Rock para referirme a los géneros derivados del Hard Rock de los setentas y los actuales como el Stoner Rock, Doom y Heavy Psych. Solamente escogí un álbum por banda, pero se recomienda revisar su discografía a fondo.

Cuando era un adolescente quería conocer todo lo referente a la música, cada banda me parecía increíble e innovadora, mis primeras guías para conocer este mundo salvaje del rock y el metal fueron algunas revistas de circulación nacional. Sin embargo, pronto me di cuenta que las bandas que retrataban ahí no eran suficientes, algunas me parecían bastante chafas; eran mucha pose y poca música.

Yo quería algo más obscuro, pesado y a la vez psicodélico; por fortuna el mundo del internet apareció en un buen momento y con ello el surgimiento de algunos blogs enfocados al Hard Rock obscuro de los 70’s (no me refiero a ese Hard rock Plástico como los Guns and Roses o Whitesnake) que se quedó en el olvido y otros de Stoner Rock.

Los primeros discos que me impactaron y cambiaron mi vida fueron el Vincebus Eruptum de Blue Cheer, el Holy Mountain de Sleep y por supuesto el Welcome to the Sky Valley de Kyuss. En aquel tiempo (2001) Iván Nieblas (conocido por todos como “El Patas”) manejaba un blog llamado Stoner Rock México, él ya estaba entrado este mundo de los riffs lentos, pesados y psicodélicos, así que me inspiró para meterme de lleno a este mundo.

Conforme desempolvaba bandas y conocía el trabajo de otras nuevas me di cuenta que ese espíritu de rock pesado que llevaron al límite bandas como: Grand Funk Railroad, Deep Purple o Black Sabbath, estaban presentes en una nueva generación que los retomaba y llevaba al siguiente nivel, ahora bajo el nombre del Stoner Rock. El término, al igual que el de Krautrock, causa mucho conflicto, algunos prefieren denominarlo rock duro o desert rock. El Heavy Rock (Stoner Rock) tiene su base en bandas pesadas de los setentas como: Black Sabbath, Pentagram, Blue Cheer, Truth and Janey, Sir Lord Baltimore, etc.

En este punto tal vez usted se pregunte: por qué solamente me suena el nombre de Black Sabbath? Bueno, es sencillo, la gran mayoría de estas bandas solamente grabaron singles o en el mejor de los casos un LP que en su tiempo no trascendió, no era un producto que pudiera vender según las grandes disqueras. Así que se quedaron perdidos en el tiempo hasta que una generación empezó a buscar y rescatar estás joyas perdidas que hoy se cotizan muy caras, por ejemplo los vinilos del Ritual o Dug Dug’s; aunque por fortuna existen re-ediciones más accesibles.En este punto te recomendamos 10 discos básicos de HEAVY ROCK setentero que puedes encontrar en youtube y en algunos casos en Spotify:

Blue Cheer – Vincebus Eruptum (1968)

Jerusalem – Jerusalem (1972)

Truth and Janey – No Rest for the Wicked (1975)

Cactus ‎– Cactus (1970)

Buffalo – Volcanic Rock (1973)

Captain Beyond – Captain Beyond (1972)

Sir Lord Baltimore – Kingdom Come (1970)

Pentagram – First Daze Here (compilación, 2001)

Grand Funk Railroad – Grand Funk (1969)

Black Sabbath – Master of Reality (1971)

En los años noventa en California, en específico en la parte desértica de Palm Spring y La Quinta, un grupo de adolescentes influenciados por el punk rock de la época y el rock psicodélico de los sesentas afianzaron un sonido pesado, duro y psicodélico. No era el clásico metal que te hacia mover la cabeza como loco o riffs super rápidos al estilo punk, era algo nuevo que nadie sabía definir.

Estos adolescentes eran KYUSS, y junto a un grupo de amigos formaron en su momento varias bandas como: Across the River, Fatso Jetson, Unida, Slo Burn, Fu Manchu, Yawning Man, Nebula, etc. También es importante aclarar que a la par en Europa estaban surgiendo bandas como: Orange Goblin y Electric Wizard que también son pilares importantes del género.

El término Stoner Rock (Heavy Rock) es una etiqueta moderna para definir este sonido que combina riffs lentos, pesados y psicodélicos. Con el paso de los años todo lo que se asocie a estos cánones se le denomina Stoner Rock (rock de marihuanos en pocas palabras). Actualmente el género encasilla el uso de la marihuana, el amor a los autos como las vans, un vínculo con el skateboard, el espíritu hippie de los sesentas en cuanto a vestimenta y artes gráficas, una admiración al ocultismo desde una perspectiva menos ortodoxa y obscura como en el metal tradicional.

En Europa existe un boom por el género, es común ver en portadas de revistas como la Terrorizer a bandas como Electric Wizard, Pallbear, Baroness, etc. En términos de festivales podemos señalar algunos de renombre como : Roadburn, Desertfest, Freak Valley, Keep it Low y Sonic Blast. Además de la apertura de escenarios especializados en otros como Hellfest.

En este punto re recomendamos los discos básicos de Stoner Rock primigenio:

Kyuss – Welcome to the Sky Valley (1994)

Fu Manchu – The Action is Go (1997)

Slo Burn –Amusing the amazing (1996)

Unida– Coping With The Urban Coyote (1999)

7zuma7 – 7zuma7 (1998)

Astroqueen – Into Submission (2001)

The Atomic Bitchwax – I (1999)

Brant Bjork – Jalamanta (1999)

Orange Goblin – Time Travelling Blues (1998)

Nebula – Let it Burn (1998)

Clutch – Clutch (1995)

Los Natas – Ciudad de Brahman (1999)

Dozer – Through The Eyes Of Heathens (2006)

Truckfighters – Gravity X (2005)

Low Rider – Ode to Io (2000)



Monster Magnet – Powertrip (1998)



Karma to Burn – Almost Heathen

El Stoner Rock ha dado cabida a varios géneros relegados, creando amalgamas que son indisolubles, por ejemplo el DOOM, Sludge, Psicodelia y Drone. Actualmente la relación Stoner Rock – Doom es muy fuerte y ha llevado el sonido lento y pesado a un nuevo nivel, bandas como: Ufomammut, Bongripper, Electric Wizard, Boris o Sleep ya son un referente para cualquier fan del género, le han dado un nuevo significado a la palabras Heavy Rock.

Discos básicos para entrarle al Stoner-Doom:

Acid King – III (2005)



High on Fire – The Art of the Self Defense (2000)

Down – NOLA (1994)

Bongripper – Satan Worshipping Doom (2010)

Yob – Clearing The Path To Ascend (2014)

Conan – Horseback Battle Hammer (2010)

Ufommamut – 8 (2017)

Monolord – Empress Rising (2014)

Boris – Heavy Rocks (2002)

Bongzilla – Amerijuanican (2005)

Blood Farmers – Blood Farmers (2005)

Sleep – Holy Mountain (1992)

Belzebong – Sonic Scapes & Weedy Grooves (2011)

Electric Wizard – Dopethrone (2000)

Melvins – Houdini (1993)

Saint Vitus – Born Too Late (1990)

Church Of Misery – Houses Of The Unholy (2009)



THE OBSESSED -THE OBSESSED (1990)

Candlemass – Epicus Doomicus Metallicus (1986): https://www.youtube.com/watch?v=kjxb0NSSnfk

En cuanto a la relación del Heavy Rock con el psicodelia tenemos bandas que han llevado a otro nivel las palabras “viajes psicodélicos”, pues han creado Jams increíbles que te ponen en un estado alterado sin necesidad de recurrir a substancias que alteren tu estado de conciencia. Una de las mayores ventajas de este tiempo es el fácil acceso a la tecnología centrada en pedales de efectos, sintetizadores y emuladores de sonido, lo cual ha creado un mundo infinito de posibilidades, las mismas que tal vez no tuvieron en su tiempo varias bandas, pero que desarrollaron con mucho ingenio, basta ver la historia del Krautrock alemán con bandas como: Guru Guru o Kraftwerk.

Discos básicos para entrarle a la llama “Psicodelia Pesada”:

Elder – Lore (2015)

Earthless – Rhythms From A Cosmic Sky (2007)

Om – Variations on a Theme (2005)

Colour Haze – Tempel (2006)

Wo Fat – Midnight Cometh (2016)

Yawning Man – Rock Formations (2005)

All Them Witches – Our Mother Electricity (2012)

35007 -35007 (1997)

Moneky3 – Beyond the Black Sky (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=6-DUu_SzcSs

My Sleeping Karma – Moksha (2015)

Samsara Blues Experiment – Long Distance Trip (2010)

Dead Meadow – Dead Meadow (2000)

https://www.youtube.com/watch?v=VOilw-3xZCg

Electric Moon – Inferno (2011)

Radio Moscow – Brain Cycles (2009)

Cuusa Sui – Euporie Tide (2013)

Domo – Domo (2010)

Esta pequeña guía te ayudará a entender el mundo salvaje del Heavy Rock. Hoy en día este género se ha vuelto sumamente popular en Europa y Sudamérica, cada semana nacen nuevas bandas y eso es increíble, el mercado está saturado de buen material, solamente hay que saber en dónde buscar y no quedarse con las portadas de las revistas que venden los puestos de periódicos. Ni Slash es el mejor guitarrista, ni Metallica la banda más pesada.

¿Te quedaste con ganas de más?, te recomiendo que busquen en Bandcamp o en Youtube nuevas bandas, puedes probar canales como: 666mr Dooom, Stoned of Meadow y Mr stonerbeliever. En cuanto a México, bueno, la escena es realmente el underground, hay bandas increíbles que están afianzando este sonido. Pueden revisar algunos sitios como Doomed and Stoned Latinoamerica, Stoner Rock México, Stoner Heads, Avandadoom y LSDR Records.

BANDAS NACIONALES PARA ENTRARLE AL HEAVY ROCK:

El Diablo The Sweet Leaf Humus The Risin Sun El Brujo The Crimson Trip Spacegoat El Ahorcado Vinnum Sabbathi Saturno Grooves Owain Jesus on Dope Chivo Negro Malamadre 3 Wheeler Band El Ecuadron de la Muerte The Wizard Black Overdrive Weedsnake Terror Cósmico

Doomed & Stoned in Mexico: Una Retrospectiva by Doomed & Stoned

Finalmente, te dejamos el documental “Such Hawks Such Hounds” dirigido por Jessica Hundley y John Srebalus:

“Stoner caravan from deep space arrives”.