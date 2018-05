GUILLERMO DEL TORO VUELVE A LAS SERIES DE TERROR CON NETFLIX

Gran expectativa generó el anuncio de Guillermo del Toro Presents 10 After Mifnight, la nueva producción del afamado director y productor de la mano de Netflix. Tal y como lo hiciera Alfred Hitchcock en su momento, el también novelista mexicano se encargará de cuidar los detalles más importantes de esta antología de terror; la serie es de su creación (y probablemente la producción ejecutiva), pero la dirección y la producción en cada capítulo serán sólo supervisadas por él.

La garantía es prometedora: luego del triunfo de su más reciente largometraje, The Shape of Water, de una vez por todas quedó claro que Del Toro es capaz de darle un toque único a los monstruos en la cinematografía. Sin embargo esta no es la primera vez que el ganador a Mejor Director y Mejor Película en la más reciente entrega de los Oscars incursiona en la pantalla chica. Hora Marcada fue una serie mexicana producida por Televisa a finales de los 80; en dicha producción se encargó de dirigir algunos capítulos.

Pero el más claro referente de cómo Guillermo del Toro ha producido terror para la televisión llegó con The Strain, una adaptación de su obra literaria conocida como Trilogía de la Oscuridad conformada por Nocturna, Oscura y Eterna; libros escritos en colaboración con Chuck Hogan. Esta serie salió al aire en 2014 y en el verano de 2017 se estrenó su última y cuarta temporada. Llama la atención que dicha serie fue producida por J. Miles Dale, mismo que participó en The Shape of Water y así lo hará para Guillermo del Toro Presents 10 After Mifnight.

Si bien es claro que Del Toro no ha dado pasos en falsos respecto a sus proyectos con la plataforma de streaming (Trollhunters y el anuncio de la segunda parte Tales of Arcadia es muestra de ello; por cierto, adaptación de una novela escrita por él y Daniel Kraus), hablar de terror es una cuestión muy distinta. Se ha dicho mucho al respecto, pero lo cierto es que el cineasta sólo ha dicho que será un trabajo “sofisticado”. No es de extrañar el amor profesado por la cultura y legado del cine de terror estadounidense; por lo que el resultado tiene altas expectativas de ser satisfactorio para los seguidores del jaliciense. El futuro dirá.

TE PUEDE INTERESAR

LA CINETECA NACIONAL PRESENTARÁ LA FORMA DEL AGUA DE GUILLERMO DEL TORO #FiebreDelToro

THE SHAPE OF WATER: PORQUE JAMÁS IMPORTÓ EL COLOR Y LA FORMA

DE LA INFANCIA: ENTREVISTA CON GIOVANNA ZACARÍAS

HEROÍNA(S): MUJERES QUE TRANSFORMAN SU MUNDO

DEBERÍAS VER GODLESS EN LUGAR DE ATASCARTE CON TANTO RECALENTADO