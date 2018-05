HARÉ LO QUE DESEO: UNA EXPOSICIÓN PARA ENTENDER LA FEMINIDAD

Luego de presentarse en el Sheila C. Johnson Desing Center de The New School de Nueva York, la exposición Haré lo que deseo: diseño y empoderamiento femenino (I Will What I Want: Woman, Desing and Empowerment) tendrá sus últimos días de exposición en el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) sede Roma de la UNAM. Esta muestra recopila mayoritariamente objetos, pero también indumentaria e interfaces, que han buscado una expresión libre y emancipación para todos aquellos que, como enfatiza el sitio web del museo, “tienen útero, menstrúan o se identifican como mujer”.

A través de tres temas: empoderamiento, equidad y educación, la exposición curada por Jimena Acosta y Michelle Millar Fisher busca generar un diálogo para problemáticas contemporáneas, y algunas ya debatidas ampliamente, acerca de la feminidad. El rol femenino en la sociedad, la inclusión social y laboral, la vida reproductiva, el rol de género en las familias y en la sociedad, así como productos culturales que demuestran las vicisitudes (en su mayoría negativas) que viven las mujeres —o la feminidad en general, mejor dicho— en todo el mundo diariamente.

En el marco de esta exposición, recientemente (19 de mayo de 2018) se presentó la Pussypedia, un proyecto ambicioso de María Conejo y Zoe Mendelson para llevar información científica y médica acerca de los genitales femeninos. Se trata de una enciclopedia bilingüe y de fácil acceso (hasta el momento se ha dicho que será gratuita) para llevar en conocimiento alrededor sobre este aparato reproductor; incluso transmasculinas y transfemeninas.

Por el momento está disponible el portal pussypedia.net, donde se explica qué contendrá el proyecto una vez terminado. Sin embargo sus creadoras han sido claras desde un principio: buscan eliminar tabúes acerca del cuerpo y principalmente acerca de los genitales femeninos, a los que han apostado por llamar pussy y no vagina (que se deriva de ‘vaina’, funda para la espada); pues éste se refiere a un canal y no a la totalidad del aparato.

Haré lo que deseo: diseño y emancipación femenina estará expuesta en el MUCA-Roma hasta el próximo domingo 27 de mayo.

