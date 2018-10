La nueva serie de suspenso en Netflix: The Haunting of Hill House está respaldada por distintas eminencias del cine.

Pese a la oscura temática de esta historia, el final de la serie parece ser un poco esperanzador. Lo que confesó hace poco Mike Flanagan, creador de la serie, en un diálogo con The Hollywood Reporteren el que comentó que inicialmente, había planeado un cierre menos alegre:

“Al comienzo, nos gustó la idea de poner, durante el último monólogo de Steve, la ventana del Salón Rojo en el fondo de la familia celebrando a Luke. Por un tiempo, ese fue nuestro plan. Esta idea de sugerir que puede que nunca hayan salido de dicha habitación.

Pero la noche antes del rodaje, me senté en mi cama y me sentí casi culpable…. Pensé que era un final demasiado cruel. Amaba tanto a los personajes que quería que tuvieran un final feliz. Así que volví al trabajo y dije que prefería no poner la ventana. Me pareció que era malo e injusto. Hicimos este agotador viaje durante 10 horas. Así que unos minutos finales de esperanza eran importantes para mí”.