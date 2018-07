A principios de este mes conocimos los 929 nombres de los invitados a formar parte de la Academia de Hollywood. Nos fijamos especialmente, claro, en los que más conocemos como: Natalia de Molina, Rossy de Palma, Verónica Echegui y Emma Suárez quienes con gusto recibieron su invitación a diferencia de Hayao Miyazaki quien ha rechazado la oferta en, al menos, tres ocasiones.

Entre ellos encontramos a diez destacados japoneses: los directores Atsuko Hirayanagi, Mamoru Hosoda, Sunao Katabuchi, Ru Kuwahata, Makoto Shinkai y Sion Sono, los intérpretes Issei Ogata y Takeshi Kaneshiro, el diseñador Keiko Mitsumatsu y el compositor Keiko Mitsumatsu.

Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Studio Ghibli y creador de joyas como: ‘Mi vecino Totoro’, ‘Porco Rosso’, ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Ponyo en el acantilado’, no fue invitado pese a no formar parte de la Academia pero, antes de que alguno se indigne, hay una razón.

“En realidad, se lo han pedido tres veces”, comentó en 2006 Toshio Suzuki, presidente de Studio Ghibli. “No le hace mucha gracia porque piensa que podría significar que su retiro está cerca. Miyazaki pensó que quería estar tan activo como fuese posible, parecer fuerte”.

Sin embargo, el genio nipón si recibió con emoción su Oscar Honorífico en 2015 junto a Maureen O’Hara, Jean-Claude Carrière y Harry Belafonte.

Pese a haber anunciado su retiro tras ‘El viento se levanta’ en 2013, Miyazaki ha estrenado este año ‘Boro the Caterpillar’, un nuevo corto que podrán disfrutar los visitantes del Museo Ghibli en Mitaka, Tokio, y ya trabaja en un nuevo largometraje, ‘Kimi-tachi wa Do Ikiru ka’ (¿Cómo vives?), que podría estrenarse en 2020.

El director le dio la espalda a la jubilación para seguir trabajando. En esta ocasión, en la película How Do You Live?, basada en el popular cuento infantil de Yoshino Genzaburo. Se espera que tarde entre 3 y 4 años en terminarse.

TE PUEDE INTERESAR

LAS PRENDAS CON LOS PERSONAJES DE STUDIO GHIBLI

LLEGÓ ABRIL Y TAMBIÉN EL FIN DE SEMANA GHIBLI DE ANIMACIÓN JAPONESA

LA 4ª COMPAÑÍA, LA OBSCURIDAD QUE FORTALECE AL SER HUMANO

ANIMASIVO, FESTIVAL DE ANIMACIÓN CONTEMPORÁNEA EN LA CDMX

ETGAR KERET: BASED ON A TRUE STORY