HINCHA! FILM FEST 2017, LOS DEPORTES EN EL CINE

Por: Yair Hernández / @yairaudio

El cine deportivo no gozaba de un evento especializado en la Ciudad de México hasta el 2016, año en que surgió Hincha! Film Fest.

Si bien existen iniciativas como Oaxaca Sports Film Festival (Oaxaca), la capital del país no había reunido —ni siquiera como terna en algún otro festival— cintas en las que la pasión deportiva fuera el eje temático.

Hasta que Antonio Rosique Cedillo puso manos y ojos a la obra.

En su primera edición, el también comentarista de TV Azteca recopiló 14 películas: 6 largometrajes y 8 cortometrajes entre los que destacaban Rings of the world (Sergey Miroshnichenko, 2016) y Gascoigne (Jane Preston, 2015).

Este año Hincha! Film Fest volvió con una cartelera más amplia (10 largometrajes y 8 cortometrajes) repitiendo sede en el Cine Tonalá. Además, algunos directores estarán presentes durante las proyecciones.

De la presente edición, las cintas que más llaman la atención son: The Pass (Ben A. Williams, 2016), ficción que aborda una relación sentimental entre dos futbolistas; Inside a Volcano: The Rise of Icelandic Football (S.Gudmundsson, 2016), un viaje documental junto a la selección de futbol de Islandia; y No Limits (Tim Hahne, 2015), la conmovedora historia de Alex Zanardi, un piloto que perdió las piernas pero no la voluntad.

Para conocer más sobre este festival que tendrá lugar hasta el 20 de agosto, platicamos con Rosique, su fundador.

¿Qué es Hincha Film Fest?

Es un festival de cine deportivo en el cual tengo la misión de traer las mejores películas a la Ciudad de México. De emocionarnos juntos con los mejores filmes, los más recientes, lo más fresco; las películas ganadoras de los festivales más importantes. Estoy tratando de traer cine de alta calidad; ese es mi primer criterio, el mérito cinematográfico y luego que traiga una temática deportiva relevante. Este año hay cortometrajes y largometrajes de 12 países. El año pasado fueron 4 días y ahora son 10 funciones.

¿En qué momento en específico decidiste comenzar con Hincha Film Fest?

Hace un año y medio decidí aventurarme en la creación del Hincha Film Fest. Me gusta mucho lo que hacen en el Offside de Barcelona y en el festival de la fundación Athletic de Bilbao. Decidí aventurarme a hacer algo así. Siento que aquí no se estaba haciendo por eso decidí lanzarme con lo mejor que pude encontrar para llenar la pantalla con hazañas.

Además de acercar al público con cintas de temática deportiva, ¿qué otros objetivos tiene el evento?

El objetivo es abrir una pantalla tanto para los directores como para la gente. Es generar un punto de encuentro en donde gente que nos apasiona el deporte y el cine podamos encontrarnos, convivir, divertirnos, dialogar y aprender unos de otros. Es un festival: traes una competencia entre las películas y se entregan premios a las mejores dos.

Un valor agregado es que habrá convivencia con algunos directores.

Traer las películas es una aventura diferente, cada una es un reto distinto, un desafío. Hay directores que se mostraron muy interesados en venir a la Ciudad de México y a mí me interesaba mucho que, los que podían y querían, vinieran para conocer el festival, vieran su seriedad y pudieran intercambiar puntos de vista con nosotros. No fue fácil coordinar las agendas, la logística de los vuelos, hospedajes, los días que quieren estar, los costos. Finalmente cuesta dinero. Traigo a dos directores de Islandia, dos de Italia, uno de Alemania y a un par de directores mexicanos. Un montón de trabajo pero fue posible y aquí están ya.

The Pass aborda un tema que puede resultar incompatible para algunas personas: futbol y homosexualidad, ¿cómo diste con esta cinta y que esperas que provoque en el espectador?

Fue la ganadora del festival Offside de Barcelona. Es una gran obra cinematográfica con un guión extraordinario y actuaciones memorables. Con una temática que puede resultar polémica o controvertida para algunos. Es la historia de dos jugadores que con el paso del tiempo ven marcada su carrera por una relación que tienen cuando están muy jóvenes. Es una película que creo que la gente, le guste o no el futbol, debería de ver; incluso tiene más que ver con relaciones humanas.

¿Cuál fue el primer film con temática deportiva que te impactó?

Probablemente Rocky. También Carros de Fuego me gustó muchísimo. Incluso Karate Kid que era una película comercial y muy famosa pero también era la temática 100% deportiva.

Tienes una labor demandante, ¿en qué momento encuentras esos respiros para ver películas o hacer cualquier otra actividad?

Al final esto lo hago porque es mi hobby, es mi pasión. Yo de todas maneras estaría viendo cine deportivo aunque no estuviera organizando un festival. Sí es cansado y todo, pero vale mucho la pena, veo los frutos que tiene todo esto. Si mi pasión es contar historias, aquí satisfago esa pasión de contar historias, de seleccionarlas y conectar al público con ellas.

Consula por ACÁ la programación.