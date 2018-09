HONNE LLENA DE AMOR LA CDMX

Tras su visita al Corona Capital de 2017, Honne se presentó por segunda ocasión en la Ciudad de México, está ocasión deleitando al Plaza Condesa de su Love Me / Love Me Not.

Después del acto de apertura a cargo de Tayrell en DJ Set, una atmósfera llena de colores primarios en el escenario dio la bienvenida al dúo, está ocasión con banda completa. El ensamble interpretó por primera vez los temas del disco homónimo del tour frente a un público en vivo, seleccionando la capital mexicana como primer punto para abrir su gira por Norteamérica.

Los londinenses comenzaron el recital en el que uno a uno fueron apareciendo los éxitos de su nuevo álbum, segundo completo en su carrera y con el que han conquistado el mundo mediante su sonido electrónico new pop y R&B, especialmente colocándose en las listas de popularidad de los mercados asiáticos.

Con la garantía de interpretación en vivo, James Hatcher y Andy Clutterbuck demostraron su talento ejecutando e intercambiando roles en los instrumentos, con solos de guitarra y sintetizadores durante un par de canciones. Ante un público totalmente rendido, construyeron un ambiente de sonidos frescos y letras con memorias y sentimientos compartidos, llevando al auditorio hasta un performance interactivo que llegó al clímax en la ya clásica “Warm on a cold night”, momento en el que todos los asistentes acompañaron acapella el número musical.

Antes del final del show una joven encontró el momento ideal para una propuesta de matrimonio con el que la banda fue cómplice, regalando una noche que la pareja jamás olvidará. Esperando que pronto regresen a nuestro país, Honne fue una grata experiencia a un sonido maduro y que sus fans agradecerán hasta la próxima ocasión para reencontrarse.