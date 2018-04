Destacan los sencillos “Away, away”, “Me voy”, tema con sabor caribeño que cuenta con una participación especial de

y “No man is big enough for my arms”, en el que incluyen un fragmento del discurso feminista de Michelle Obama en New Hampshire. En esta ocasión, y a diferencia de su disco pasado, el cual tenía como bandera principal el tema de la muerte, las canciones abordan temas actuales con un trasfondo político y feminista pero sobre todo el gozo de estar vivos.