FOTOGRAFÍAS DESDE EL OJO DE DIOS

Por Scarlett Lindero / @scarlettlinde

Ubicarnos en el gran horizonte que es el universo nos hace sabernos finitos, diminutos, hormigas, puntos, bacterias, moléculas, neutrones, insectos. Las primeras representaciones fieles del espacio territorial se hicieron en globos aerostáticos a principios del siglo XVIII. Casi tres siglos después el uso de drones en la fotografía aérea cambió este concepto. La exposición Ícaro, fotografía desde el aire, en el Foto Museo Cuatro Caminos, explora este fenómeno de hacer fotos desde el ojo de dios.

Personajes como Casimiro Castro, el litógrafo más importante en México, utilizaron globos aerostáticos para volar y dibujar vistas aéreas. Después, estos globos volaron cámaras sobre la Ciudad de México. Los arqueólogos también utilizaron el método para la exploración de enormes zonas en medio de la selva a las que el acceso por tierra era complicado.

Entre los autores que forma parte de la exposición están Santiago Arau Pontones, con vistas de ciudad que parecen hormigueros, y Francisco Laresgoiti, director de México 2033 (2009), primera película de ciencia ficción del país. A partir de esas posibilidades futuristas Laresgoiti se convirtió en fotógrafo de drones.

Federico Pardo, fotógrafo colombiano, está presente con imágenes culturales y ambientales, que experimentan el retrato desde esta perspectiva; piezas de Pablo López Luz, uno de los más reconocidos paisajistas jóvenes que ha incursionado en el arte contemporáneo con tomas aéreas; además de Marco Pacheco, pionero en la tecnología del dron en México, que proviene de la foto construida y ha dedicado buena parte de los recientes años a explorar estos y otros dispositivos digitales.

Además se exponen piezas de Francisco Mata Rosas, quien juega con algoritmos que parten de las tomas satelitales y llevan la imagen a la tridimensionalidad. Las fotografías “Área conurbada”, del mexicano Adam Wiseman forman parte de la muestra.

ÍCARO FRONTERIZO

Ícaro, fotografía desde el aire también proyecta Field of Vision – Best of Luck with the Wall (2016), documental del cineasta Josh Begley. La cinta hace un recorrido virtual por toda la línea fronteriza de México y Estados Unidos a través de un video que se viralizó en las redes desde que Donald Trump anunció la construcción del muro en tierras mexas. La pieza dialoga con los usos de las tecnologías visuales y las narrativas contemporáneas.

Josh Begley y la documentalista Laura Poitras (una de las periodistas que publicó en 2013 los documentos filtrados por Edward Snowden), crearon el video a partir de más de 200 mil fotografías satelitales tomadas de Google Maps y unidas para dar la impresión de que una cámara viaja a través de ella de punta a punta.

Ícaro, fotografía desde el aire se inaugurará el próximo 4 de marzo a las 17:00 horas en el Foto Museo Cuatro Caminos.