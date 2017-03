LOS CHOLOS TAMBIÉN SABEN CHUPARLA

Por Janneth Magaña / @Janneth__Jann

Puto y feminista. Jovan Israel tiene 24 años e ilustra a la comunidad LGBTTTIQ. Jovan es autodidacta, dejó a un lado las técnicas de las escuelas de arte y las “perspectivas estéticas”. Algunas de las inscripciones en su trabajo son: “Quiérete, pendeja”, “libre, linda, loca y puta”,” igual que sabemos chuparla, sabemos morderla”, “Selena vive, la lucha sigue”. Jovan dibuja lo que le enamora y lo que odia.

Sus dibujos rayan en lo masculino y femenino. Los contenidos de su obra son sexuales y políticos con un tono crítico de lo que ve en la actualidad. Las diferentes fisonomías de sus personajes se entienden como la diversidad que existe en el mundo. Probablemente incomoda a la gente por el contenido explícito que converge dentro su trabajo, pero siempre con un simbolismo que busca desechar los prejuicios y los estereotipos.

En la Ciudad de México, que oficialmente se asume gay friendly, la gente aún no acepta ver a dos personas del mismo sexo besándose. Un beso desata ira y odio. El aumento de transfeminicidios ha colocado al país como segundo lugar de América —solo detrás de Brasil— en delitos por homofobia, de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) de 2016.

En Desastre (un portal de noticias con contenido sobre diversidad sexual) Jovan tiene “Puto y feminista”, una sección dedicada a sus ilustraciones, que alimenta mensualmente. En 2016 participó en el 1er. Seminario de aproximaciones al arte LGBTTTIQ: Gestión, Producción y Divulgación; y los 365 días del año vende stickers, playeras y fanzines en su Tumblr.

En el universo de Jovan coexisten ovnis, mujeres trans, sirenas y cholos. Lo entrevisté para conocer más de él y de su trabajo.

¿En qué momento decidiste dedicarte a la ilustración?

Formalmente hace cinco años más o menos, pero desde siempre he dibujado…

Cuéntame de tu infancia, ¿dónde creciste?

Nací en el Estado de México. Crecí con mi abuela materna y mi hermana, ellas me cuidaban de pequeño. Recuerdo que mi hermana escuchaba a Madonna y a Marilyn Manson; mi abuela el fonógrafo y siempre veía Cine de Oro, supongo que gracias a ellas tengo gustos tan contrastantes ja, ja. Viví un tiempo en Guanajuato pero luego regresé y actualmente radico en la desastrosa Ciudad de México.

Veo tus ilustraciones y encuentro por todos lados cholos, ovnis y sirenas, ¿por qué?

Me encanta todo lo que se puede llegar a interpretar como contracultural, me gusta pensar en lo que es visto como fantasía, “malo” y raro; además que todos son parte del imaginario colectivo.

¿Cómo llegaste a contraponer la figura del cholo en tu obra; una figura machista e hipermasculina por antonomasia?

Me gusta ver porno, mucho porno, pero no me agrada la manera en que la industria, en especial la gay, enaltece y fetichiza cuerpos blancos, y no es que no pase con los cuerpos de color, pero creo que forma parte de salirse del canon de belleza y apreciar otro tipo de cuerpos que no necesariamente sean musculosos, delgados y firmes. Es raro, nunca lo había explicado, pero me gusta apropiarme de eso, la figura “hipermasculina” y representarla desde una perspectiva femenina o completamente amorfa.

¿En qué momento decidiste plasmar o abordar temáticas de la comunidad lésbico-gay?

Mi trabajo ha sido muy personal. La manera en que evoluciono y crezco la represento en lo que dibujo, hace cuatro años dibujaba ropa y mujeres. Después me interesé por la representación de otras identidades que yo no veía en la ilustración de moda, y pues todo fluyó a esto que hago ahora, igual y mañana dibujo otras cosas.

Háblame del proceso que llevas a cabo para crear una pieza, ¿de dónde vienen las referencias y la inspiración?

Me gusta dibujar lo que veo, beso, como, bailo y vivo. Yo creo que todo me inspira, puede ser desde un desconocido en el Metro a una lesbiana trans bailando sin brasier, todo lo que me construye y hace como ser humano es lo que trato de representar en lo que dibujo.

¿Has recibido amenazas o te han discriminado por tu arte?

Sí, han censurado un par de ilustraciones o fotos por el “contenido explícito” que a veces subo a mis cuentas redes sociales, pero trato de jugar con eso.

Vi que colaboras en Desastre, ¿cómo nació el vínculo?

Desastre es un proyecto hermoso en el que trabajamos muchas personitas a las que adoro como personas y como profesionales, es el bebé de Ángel Conto, a quien conocí en el INJUVE DF. Me platicó del proyecto y me pidió que le echara la mano con unos cartones mensuales, que es lo que hago ahí. Aparte de Conto, colaboran personas como David Olvera, Omar Feliciano, Jessica Marjane, Sabina Hernández, Jack Fowler y Gerónimo, todos y todas formamos un sitio que se está haciendo con mucho amor y dedicación para generar un contenido LGBTTTIQ fresco y actual sobre tópicos nacionales e internacionales.

¿Cuál es tu crítica con respecto al tema LGBTTTIQ en las ciudades gay friendly, cómo ves que este tema se haya convertido en agenda? ¿Lo has visto reflejado?

Se ve reflejado, claro que sí, ahora es más visible lo que puede llegar a ser un transfeminicidio, una marcha, una boda o una menos, pero catalogar una ciudad gay friendly solo es para atraer turistas o hacer sentir seguros a los homosexuales con cierto poder adquisitivo dentro de la ciudad. Esta ciudad aún juzga al voltear a ver a dos hombres besándose, o a una mujer con minifalda, o a un transexual al cruzar la calle. Faltan espacios que realmente integren a la comunidad, alejados de la fiesta y el after. Comunidad es lo que falta.

¿Te consideras un activista-artista o solo un artista que toca temas transfeministas?

Parrandera, rebelde y atrevida como esa canción de Jenni Rivera.

Cuéntame sobre tu experiencia como DJ, ¿cómo son las fiestas que musicalizas?

Organizo una fiesta que deseamos llamar MAMI SLUT, el punto principal de la fiesta es que la gente vaya a desculonizarse un poquito, tratamos de invitar a mujeres biológicas (y otras no) tanto dj’s residentes como DJ ROSA PISTOLA (Colombia), DJ MATAPUTOS (Oaxaca), LA MENDOZA (Edo, de México) y DJ TRAVIEZA, o sea yo, y pues fue gracias a esta fiesta que la banda me invitó a tocar, normalmente trato de ir a eventos con energía, aunque si me ha tocado ir a lugares en donde no es la misma, pero la gente siempre termina sudando con mis intentos de mezclar.

Finalmente, Jovan cuéntame algo que nunca le hayas contado a nadie.

Estoy respondiendo esto en calzones y escuchando a Beyoncé.