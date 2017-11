IMS: LOS NUEVOS CLÁSICOS DE LA CUMBIA

Camilo Lara presenta Disco Popular (2017) su quinto álbum bajo el nombre de Instituto Mexicano del Sonido o simplemente IMS. Este nuevo proyecto apuesta por retratar los sonidos de los barrios de varias ciudades icónicas para la cumbia y la música tropical. Desde California hasta Kingston, pasando por Panamá y México, las postales sonoras que nos presenta son en sentido amplio un manjar de expresiones callejeras y disidentes del dance floor. Camilo Lara tendrá una presentación dentro del marco del próximo Vive Latino, así que nos sentamos a platicar de este nueva placa, de lo popular, del barrio y de lo kitsch.

Cuando ves la parte técnica del disco, quién colabora en la mezcla, las ciudades donde se grabaron y las colaboraciones uno piensa que esto es un batazo, y por otro lado se dice que un artista nunca termina una obra sino renuncia a ella ¿Qué tan conforme quedaste con este nuevo disco?

“Yo creo que llega un punto en la vida que entiendes cuando parar y cuando no, a menos que seas un loco y nunca lo sepas, pero en este disco tenía muy claro qué quería hacer y cómo lo quería hacer y lo hice. Venía de grabar mucho y girando y tocando, entonces la verdad salió más o menos todo como lo esperaba y fui haciendo las canciones y se fue acomodando. En realidad fue un proceso menos doloroso de lo que realmente es hacer un disco, piensas, te buscas ya que tienes las canciones de qué hablan o qué dicen, y yo desde el día uno supe que sería un disco de música de barrio de Latinoamérica y es el principal eje de las cosas, encontrar las coincidencias entre el dance floor de aquí, de Jamaica, de Argentina, de Panamá, etc y más o menos salió”.

Bueno, hablas de que tenías muy claro cómo hacer este disco. ¿Cómo ha sido esta evolución a lo largo de cuatro discos antes de este? ¿Cómo vas definiendo a qué quieres que suene, hacerlo con tal persona etc?

“Ha sido mucha, el primer disco eran demos hechos a base de sampleos en mi computadora, y nunca pensé que fuera un disco y que la gente lo iba a oír, entonces para el siguiente ya ese fue el primer disco, esto es lo que voy hacer, es un proceso donde cada vez grabas mejor, o entiendes mejor cómo hacerlo. Técnicamente he aprendido machismo, por otro lado es encontrar tu lugar creativo, de donde sacas las canciones cada que trabajas, en este agarré samplers y me fui con mi samplers a grabar a todos lados, me llevaba un ukulele y grababa las melodías y ya iba construyendo sobre eso, pero nunca había grabado así, regularmente habían sido con sintetizadores y de otras formas. Entonces lo divertido es ya cuando sabes cómo hacerlo, hacerlo diferente”.

Ahora que hablas de la música de los barrios ¿qué similitudes y diferencias encuentras, sobre todo en Sudamérica, Jamaica y la Ciudad de México?

“Creo que la pista de baile es muy parecido, hay muchas cosa en común entre una noche de dub o de dancehall y una noche sonidera o de high energy en México o una fiesta villera con una noche de cumbia aquí, hay ciertas cosas que se nota que tenemos en común, y me gustaba buscar estas pequeñas cosas que hace que digas ¡ah claro esta noche de dancehall parece una fiesta de high energy! Encontrar esos puntos invisibles que nos ligan y nos hacen que estemos en el mismo continente”.

Hace tiempo salió un artículo donde se comparaba un disco de salsa de Rubén Blades con lo más punk. Parece que tuviéramos que encontrar referentes europeos para legitimar nuestra música latinoamericana ¿Tú crees que todavía existen estos prejuicios a la tropicalización?

“Pues todo mundo punkificar todo, porque el punk era transgresor y quería romper con otras cosas que venían en ese sentido la música tropical, sobre todo la Salsa sí lo fue, pero a diferencia del Punk la Salsa sí siguió, fue popular y exitosa. El Punk murió a los dos años de vivo. Creo que en general la música tropical ha tenido dos acercamientos: una ha sido como turístico, como colonizador durante muchos años de la gente acercándose a ella como una cosa de boutique. La otra es que la música que se consume, el pan que se come diario y lo que pide la gente y eso es. Una es la imagen que vemos en la televisión, en Hollywood y el otro que existe. Entonces tiene que haber un poco el punto medio en el que se tenga que apreciar la verdadera cultura en otros lados”.

¿Encontraste en estos barrios todavía la disidencia de lo que se habla de la calle?

“Sí, yo creo que hay disidencia en algún lugar ahí es. Estaba pensando en Argentina los barrios ahí es donde pasa, donde ves a la gente organizándose, sin duda. Aquí también lo ves en un evento sonidero en Peñón de los baños o en San Lucas o en Coyoacán, ahí está organizándose la cosa”.

Mad Professor ya hizo cosas con cumbia, Charles Mingus tiene un disco de Cumbia y Jazz. Esta nueva corriente que viene creando un crossover con el género, como el caso de Ximena Sariñana y los Ángeles Azules u otros proyectos como Sonido Gallo Negro, Bomba Estéreo o el mismo IMS. ¿Crees que es una apertura a esta música (cumbia) o son chispazo de kitsch?

“Esas es la pregunta. Supongo que es una generación que está volteando a ver qué tiene de cultura en casa y tratando de apropiársela y otras cosas que son aprovecharse del momento y ser kitsch y como encontrar ahí de manera burlona la cultura barrio. Hay de las dos. Por ejemplo Gallo Negro si viene de una exploración de encontrar una raíz y hacer algo diferente y hay otros que no, sólo aprovechar el momento”.

¿Y tú crees que esta nueva corriente de la cumbia que estamos escuchando en unos años serán los nuevos clásicos de la cumbia?

“¡Sin duda! No sé si lo mío, pero por ejemplo en veinte años vas a oír de Bomba Estéreo seguro. Porque son tipos que están haciendo una tercera cosa, porque no están ni rescatando, lo que hacen en veinte años tendrá otra dimensión, otra forma de ser vista. Habrá unos que sí, como ahora que volteas y ves lo de Nortec y estos tipos invitaron algo, que no era ni una ni otra, ni electrónica de banda”.

Ya entrando más la disco Me parece muy congruentes las colaboraciones, La Yegros, Lorna y sobre todo cómo fue con Adanowsky, parece que teníamos la imagen del tipo surreal, del hijo del maestro del pensamiento New Age y de pronto lo escuchamos cantar cumbia en un disco como este que alude a lo popular.

“Bueno la colaboración con Adanowsky es muy congruente si te la explico, porque parecería todo lo que dices, pero se grabó con Sly & Robbie en Jamaica y esa fue la idea de este personaje como franco-chileno, enamorado, gigolo, rompecorazones modernista, pero a la vez con las ideas del papá, cantando una canción de desamor y esa era la idea, como yo veo a Adán y tenemos una relación de muchos años, tocamos juntos en Mexrrisey y fue muy natural”.

Haciendo alusión a uno de los temas principales de este disco “Mi t-shirt de la NASA“, viene un año importante para nuestro país, quiero preguntarte ¿Con qué playera te gustaría ver a México?

“Me gustaría verlo sin playera celebrando. Es chistoso justo es la canción menos política que he hecho en un rato”.

Te presentas en el Vive Latino ¿pero ya tienes fechas programadas antes?

“Sí, en estos días toco en Puebla, luego me voy a Colima como DJ y en febrero arranco la gira en Europa que va a estar en Francia , Alemania, Inglaterra, Suiza y varios países y en el inter me vengo la Vive Latino y me regreso a Europa”.

¿Cómo te reciben allá?

“Pues muy bien, llevo muchos años tocando, mucho de las cosas que he hecho viajan por otros lados que no son tradicionales. Gente me conoce por lo de Grand Theft Auto que hice o las canciones en FIFA o películas, tengo un cierto público y he tocado más allá que aquí”.

