EX INTEGRANTES DE NIRVANA SE REÚNEN PARA DAR UN CONCIERTO

El tan anticipado reencuentro de los ex integrantes Nirvana ya había sido adelantado en las redes sociales del conjunto organizador algunos días atrás y, tal y como lo muestran los videos que te dejamos al final de esta nota, el breve setlist contó con la colaboración vocal de Joan Jett y John McCauley, el líder Deer Tick, banda que también formó parte del evento.

Después de haber hecho lo mismo a comienzos de septiembre durante un recital de los Foo Fighters en Seattle, el sábado por la noche Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear volvieron a compartir escenario en el Cal Jam 18, el festival organizado por los Foo en el Glen Helen Regional Park de San Bernardino, California.

“Smells Like Teen Spirit”, “In Bloom”, “Breed,” “Scentless Apprentice”, “Serve the Servants” y “All Apologies“ (canción en la que también se sumó Brody Dalle del grupo The Distillers en el bajo, mientras que Novoselic tocó el acordeón) fueron los tracks elegidos por Grohl y compañía para ejecutar en esta ocasión y dar por finalizada la segunda edición del festival.

