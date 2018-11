CONFIRMADO IT 2 YA TIENE FECHA DE ESTRENO

Luego del gran éxito que tuvo regreso del payaso más terrorífico en IT 1, era de esperar que llegaría la parte 2. Lo que hoy podemos saber es la fecha exacta que saldrá la película.

El segundo capítulo de IT llegará a los cines el 6 de septiembre del 2019, como fue confirmado por las redes sociales de la película. Recordemos que la primera parte fue estrenada en septiembre del año pasado.

Así que tendremos que esperar un poco menos de un año para disfrutar de esta segunda parte que estará a cargo del director Andy Muschietti y Bill Skarsgård será Pennywise.

La parte dos mostrará el regreso del Club de los Perdedores ahora convertidos en adultos y por ello, tendrá un cambio casi absoluto en su elenco. Los roles protagónicos son para James McAvoy (X-Men) y Jessica Chastain (Mamá), quienes encarnarán a Bill Denbrough y Beverly Marsh.

La dupla es acompañada por Bill Hader (Trainwreck) como Richie Tozier, Jay Ryan (La Bella y la Bestia) como Ben Hanscom, James Ransone (Sinister 2) como Eddie Kaspbrak, Andy Bean (Here and Now) como Stanley Uris e Isaiah Mustafa (Shadowhunters) como Mike Hanlon.

Mención aparte para Teach Grant (Altered Carbon), quien se incorpora en el papel del maduro Henry Bowers. El filme también contará con unas breves apariciones del elenco juvenil integrado por Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff y Chosen Jacobs, quienes participan en algunos flashbacks que muestran el enlace definitivo de ambas historias.

TE PUEDE INTERESAR

¡AMANTES DEL CINE DE TERROR, UNÍOS! MÓRBIDO FILM FEST 2018

QUEERCORE: HOW TO PUNK A REVOLUTION EN CINETECA NACIONAL

RYSZARD KAPUSCINSKI LLEGA AL CINE EN UN DÍA MÁS CON VIDA

LLEGA A LA CINETECA NACIONAL HITCHCOCK MÁS ALLÁ DEL SUSPENSO

ERASERHEAD DE DAVID LYNCH EN LA CINETECA NACIONAL