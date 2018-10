JACK WHITE ANUNCIÓ EL REGRESO DE THE RACONTEURS

Uno de los tantos proyectos de Jack White es The Raconteurs, una banda cuyo último material publicado es un álbum que data de 2008: Consolers of the Lonely, un disco que dejó una huella importante en la música contemporánea.

Y a pesar de que pocos pensaban que fuese probable su regreso a los escenarios, la agrupación de cual también forman parte Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler está por presentar nuevas canciones de su autoría que marcarán el regreso oficial de la banda.

Esta parece ser la oportunidad perfecta para compartir tales temas que llegarán con la reedición de Consolers of the Lonely por parte de Third Man Records, el sello presidido por White.

En esta ocasión dicha placa traerá un vinilo de 7 pulgadas con dos tracks adicionales, recién creados por la banda que llevaba casi una década sin producir nuevo material sonoro.

Asimismo, sabemos que en 2019 ellos entregarán un disco completo, por lo que solo es cuestión de tiempo para que estén de regreso con un nuevo material discográfico.

