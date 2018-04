JACOB WHITESIDES POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO

Jacob Whitesides, éste chico de apenas 20 años de edad se dio a conocer en YouTube después de subir covers de diferentes artistas, pero debutó hasta 2014 con su EP 3 AM, en el que hizo covers de John Legend, Sam Smith, Ed Sheeran, entre otros, éste EP llego al lugar 26 de la lista de Billboard 200, y en 2015 Jacob fue nombrado por Spotify como “one of the next big artists to look out for in 2016”. BMG se asoció con Jacob y crearon el sello Double U Records, del que actualmente es CEO.

Jacob Whitesides es uno de los compositores más interactivos e influyentes de las redes sociales y este 2018 llegará por primera vez a la Ciudad de México el próximo 25 de Abril a El Plaza Condesa para demostrar porqué se ha ganado un espacio en el corazón de una legión de seguidores en todo el mundo.

Dentro de sus composiciones podemos notar la gran influencia que tiene de artistas como Ed, Sheeran, Sam Smith y en algún punto recuerda también al sonido de Bruno Mars o Train del 2010, un sonido de balada pop, suave, ligero, con apenas unos toques de energía y con esa voz del tipo romántica, Jacob supo combinar perfectamente éstos elementos del pop con melodías más electrónicas, que junto con sus líricas, le han ganado sus miles de seguidores.

El canta autor, ha ido evolucionando su sonido en cada nuevo disco que ha sacado, en su último sencillo ha dejado atrás el sonido de pop balada con toques de EDM y ha comenzado a experimentar con un low tempo y algo que solo podría describir como trap, sin perder la esencia dulce y romántica de la balada pop. Jacob se ha distinguido como compositor y en el 2016, tanto Spotify como Pandora lo nombraron “uno de los artistas a seguir”.

Más allá de sus más de 2 millones de seguidores en Twitter, Jacob ha demostrado su fuerte conexión con sus fans agotando las entradas para sus conciertos en diferentes partes del mundo: España, Portugal, Francia, Italia, Escandinavia, Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina y por supuesto, los Estados Unidos incluyendo ciudades como NYC, LA, Nashville, Orlando, Chicago, Houston y más.

En sus espectáculos en vivo, Jacob ofrece una experiencia única para sus fans que los hace volver por más, seguido por una emocionante producción de bandas en vivo que lo ha colocado en el mapa de algunos de los mejores artistas de hoy en día. La energía que se ve en cualquier espectáculo de Jacob, su banda y sus entusiastas fanáticos no tiene comparación. Estará presentándose por primera vez en México, el 25 de Abril en el Plaza Condesa con su Tour “The Sneak Peak”.

YACONIC TE LLEVA A LA PRESENTACIÓN DE JACOB WHITESIDES EN EL PLAZA CONDESA. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA UN PASE DOBLE.

1) Lee esta historia sobre el Kanamara Matsuri y cuéntanos en qué país se desarrolla el festival.

2) Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Comparte el post en tus redes sociales

4) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante. Adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #QuieroJACOB y gana uno de nuestros pases dobles.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.

TE PUEDE INTERESAR