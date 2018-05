JAKES MICHAELS: MODA EN LAS CALLES

Jakes Michaels es un fotógrafo de Los Ángeles que realiza streetphotography a través de diferentes partes del mundo. Como parte del proyecto The Look viajó por Miami, Senegal, la India y Tijuana, para retratar la moda que se percibe en las calles.

El alto contraste de las fotografías enaltecen las cualidades de los personajes a quienes retrata y nos permite ver un poco del contexto en el que viven. Si bien la fotografía que realizó para el proyecto The Look se centra en la moda que se percibe en las calles, el fotógrafo no banalizó a estas personas, sino que las inmortalizo.

Jakes Michaels inició su carrera cuando su papá, quien era fotoperiodista, le regaló una cámara Nikon, sin embargo, gran parte de la obra Michel se realiza a través de su teléfono celular, pues le encanta la idea de usar una cámara disfrazada de teléfono.

A diferencia de otros fotógrafos Michaels se abstiene de tomar fotografías cuando son demasiado tristes, es por eso que entre su trabajo jamás se verán escenarios desolados o personas sufriendo. Él prefiere mostrar a personas que muestran su propia singularidad.

Michaels como parte de un ejercicio fotografío comenzó a caminar por las calles de Los Ángeles, adentrándose entre las personas y encontrando personajes únicos, a raíz de esto surgió el proyecto Joke Michaels compuesto por fotografías de los habitantes de Hollywood y Los Ángeles.

Jakes Michaels es colaborador recurrente del New Yotk Times, además ha trabajado para marcas como: Google, Adidas, Microsoft, Apple, Nike, etc. y realizó la portada de La Sera, ex miembro de Vivian Girls.