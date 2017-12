CINTA NEGRA III: JUAN ATKINS EN MÉXICO

Cuando una persona llega al grado de cinta negra en algún arte marcial es porque ha recorrido un largo camino de aprendizaje y justo en ese punto comienza a disfrutar, ha madurado sus habilidades. Así pasa con la música y por eso mismo surge #CintaNegra, es una propuesta diversa, estética y única para todos aquellos noctámbulos amantes de la música electrónica. Este proyecto corre a cargo de Distrito Global, quienes nos han dado muchas horas de diversión con otras propuestas producidas por ellos como Bahidorá, Comilona y el increíble Phono, plataforma impulsora de hip hop.

Cinta Negra regresa con otra noche de techno de primera calidad en la Ciudad de México. Por primera vez en nuestro país, el histórico productor de Detroit, Juan Atkins, nos hará vibrar con su música. Además del señor Atkins, también estarán en los controles White Visitation y Jo Sep, representando el talento nacional.

A mitad de la década de los ochenta, Juan Atkins, junto con dos amigos de la escuela comenzó a hacer música. Ellos buscaban algo nuevo, algo totalmente futurista sin dejar de lado la influencia de la música y cultura afroamericana de los suburbios de Detroit. Ellos mezclaban sonidos de la música que venía del viejo continente junto con algo funk, chicago house y disco.

Arkinks, May y Saunderson jamás se imaginaron que mezclando los sintetizadores de Kraftwerk y los sonidos del funk de Parliament Funkadelic lograrían crear un género musical que se daría a conocer tanto que hasta el día de hoy sigue vigente. Estos tres grandes de la música son conocidos hoy como The Belleville Three: los inventores del techno.

En nuestros día este estilo sigue transformándose y logrado influenciar para generar nuevas corrientes y combinaciones musicales. Sin embargo, ningún sonido ha sido tan influyente y original como el techno de Detroit que tendremos por primera vez en México el próximo ocho de diciembre en Mooi Collective ubicado en Doctor José María Vértiz #86, colonia Doctores.

Si no quieres perderte esta noche donde tus oídos podrán deleitarse compra tus boletos a través de Boletia. No olvides utilizar los hashtags #CintaNegra #JuanAtknisCDMX y #DistritoPresenta para enterarte de más.