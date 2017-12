KADAVAR: EL REGRESO AL HARD ROCK PRIMIGENIO

A estas alturas del partido, mucha gente conoce el nombre de Kadavar, un power trio alemán que han traído de vuelta a la vida el sonido y el espíritu del hard rock de los setentas a través de 4 discos que le han dado la vuelta al mundo en sus siete años de carrera. La banda es originaria de Berlin y se formó en el año 2011 cuando “Mammut” (Philipp Lippitz) y “Tiger” (Christoph Bartelt) empezaron a tocar un par de jams.

Sin embargo, algo faltaba para que la maquina estuviera afinada y lista. El hueco fue cubierto por “Lupus / Wolf” (Christoph Lidemann) y después de un par de ensayos, el trio estaba listo para rodar. Lo que ninguno sabía es que su destino iba a cambiar radicalmente en los próximos años, pues pasaron de ser una banda local, a recorrer el mundo de festival en festival.

En Agosto del 2011 Kadavar lanzó un demo con dos canciones: “Forget Past” y “Black Sun”, el sonido se centraba en el Hard Rock duro de los setentas combinado con la psicodelia de los sesentas. El resultado es un sonido único que te envolvía y transmitía un mar de emociones, esto llamó la atención de la disquera This Cherming Man Records. Entrado el 2012, el trio lanzó bajo este sello su disco debut (Kadavar, 2011) (y en Estados Unidos bajo Tee Pee Records) y todo cambió radicalmente, la crítica especializada en el stoner rock y doom llamaron a este disco “EL DEBUT DEL AÑO” (algunos blogs como The Obelisk o Sludgelord). De pronto todo el mundo tenía en la mira a la banda, lo cual los llevó a realizar su primer tour Europeo, cubriendo 27 fechas.

El 2012 fue un gran año para el stoner rock y doom, bandas como: High on Fire, Pallebearer, Baroness o Neurosis, fueron cruciales para que otras como Graveyard, Witchcraft y los mismos Kadavar tuvieran mayores oportunidades en este mercado salvaje del rock. Durante el 2013 el trio alemán lanzó un split con aqua nebula llamado White Ring, durante el transcurso de ese año la banda dio un gran salto, pues fueron firmados por la disquera Nuclear Blast para lanzar su siguiente álbum: Abra Kadavar.

El disco significó la proyección a nivel mundial, de hecho fue uno de los primeros discos del género en ser editados en México (otros han sido los de Monster Magnet y actualmente podemos encontrar a Blues Pills, Crobot, COC, Orchid, Graveyard, etc.). Sin embargo, la gloria tiene sacrificios, durante el transcurso de Kadavar a Abra Kadavar el bajista “Mammut” abandonó la banda, entrando al quite “Dragon” (Simon Bouteloup).

En el 2013 Kadavar estaba en el ojo de todos y en la boca de un montón de críticos, algunos de ellos denominaban a la banda como una copia nostálgica de aquellas gloriosas de los setentas como Led Zeppelin, Grand Funk Railroad o Blue Cheer. Les restaron méritos y los posicionaron como una banda de moda, al igual que Graveyard o Witchcraft. Sin embargo, ese año Kadavar no tomó importancia a estas palabras y siguieron de tour por Europa presentándose en festivales como: Roadburn, Desertfest o el Wacken. Además de hacer su primer tour por Australia.

El 2014 representó la conquista de Canadá, Estado Unidos y México con un disco en vivo llamado “Live at Antwerp”. Finalmente Kadavar pudo cruzar el charco. El tour constó de 28 fechas por Estados Unidos, 2 en México y 2 en Canadá. La presentación en México sería únicamente como teloneros de Wolfmother, pero gracias a la presión de los fans, dieron un show en el Caradura que estuvo a reventar, no cabía un alfiler en el lugar. Está visita fue muy importante para la escena nacional porque a partir de entonces muchas bandas del género han logrado pisar México de forma exitosa (Radio Moscow, Earthless, Brant Bjork, etc.)

El 2015 los alemanes lanzaron su tercer larga duración: Berlín, un disco que dividió a los fans y a la crítica, algunos los consideraban bueno y otros reclamaban la falta de alma y espíritu en el mismo. Uno de los comentarios que resumen el disco es: “Es el sonido vintage grabado de forma modera, en HQ”. Uno de los mayores reclamos que se leían en los blogs especializados de stoner rock y doom es que: “se dedicaron más a posar que en componer, es como si la disquera los presionara para sacar un disco con un hit que venda”. Sea cual sea la posición de cada quien frente al disco, Kadavar no paró de tocar. Este disco los llevó de nueva cuenta a México, Estados Unidos, Europa y por primea vez a Sudamérica.

Tras dos años de espera, este 2017 Kadavar regresó con Rough Times, un disco más duro y pesado que ha sido recibido de mejor forma que Berlin. En mi opinión, si dejamos de lado que Kadavar ya es una banda mainstream y nos centramos solamente en la música, Rough Times es un disco bueno, con mucha producción que llega a rayar en “el cajonazo”, pero cumple al final de cuentas. Tal vez el disco no será el mejor del año si lo comparamos con los de bandas más underground como: Elder, Monolord, Ufomammut, Spaceslug, IHA, etc.

La importancia de Kadavar es que ayudaron a dar a conocer una escena underground que estuvo enterrada mucho tiempo, su crecimiento y acercamiento al mainstream ayudó a que otras bandas tuvieran mayores oportunidades frente a las grandes disqueras o festivales. Además, la visita de este trio a diferentes países ayudó a consolidar diferentes escenas y dar a conocer el talento local. Tal vez uno ve hoy a Kadavar como una banda de “stoner- hard rock” que se vendió y ahora son un cliché del género, creando canciones cajoneras, pero es importante conocer la historia de la banda y explicar su importancia dentro de la industria musical.

Si nunca han visto a Kadavar en vivo, te has perdido de una banda explosiva, llena de energía que te pone a mover la cabeza de manera desenfrenada. El año que viene la banda regresa a México como parte del festival Hell & Heaven, siendo la primera banda del stoner rock en pisar dicho festival. Además, regresarán a Sudamérica en febrero y marzo con lo cual afianzan el lazo con el público latinoamericano. No se los pierdan y dejen de lado los juicios, a una banda se le juzga por su sonido y trayectoria, no por cómo lucen o con qué disquera están.

