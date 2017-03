KING CRIMSON EN CDMX

Por Staff Yaconic / @Yaconic

King Crimson anunció una presentación de su gira Radical Action Tour 2017 en la Ciudad de México. El regreso de los legendarios del rock progresivo se dará después de su última visita en 1996 al Teatro Metropolitan. Esta vez la cita será el 14 de julio en este mismo recinto.

King Crimson es uno de los nombres referentes en el rock progresivo, ese que cimbró al rock con su sofisticación y psicodelía a finales de los sesenta. La banda fue formada en 1969 en Londres por Greg Lake (después fundador de Emerson, Lake and Palmer), Robert Fripp, Ian MacDonald, Michael Giles y Peter Sinfield. Bajo esa combinación de bajo, guitarra, alientos, vibráfono, teclados, melotrón, percusiones y bateria el combo lanzó su debut: In the Court of the Crimson King.

La banda ha atravesado casi cuatro décadas como un concepto en el que solo Robert Fripp ha permanecido de la formación original. Desavenencias, etapas de silencio, reencuentros, cambio de formaciones y estilos (del jazz a la música clásica, y de esta a un sonido más hard) han sido su sello.

A raíz del anuncio de Radical Action Tour 2017, Fripp dijo a los medios que finalmente, la banda podrá satisfacer a los fans que pedían fechas de la gira. El King Crimson que rodara este año está conformado por Bill Rieflin, quien volverá a la banda después de su periodo sabático, el guitarrista Jakko Jakszyk, el bajista Tony Levin, el saxofonista Mel Collins, y los bateristas Gavin Harrison, Pat Mastelotto y Jeremy Stacey.

“El repertorio existente será recalibrado para la esta nueva configuración de Doble Cuarteto de King Crimson, que es el primer grupo del cual Jeremy ha sido miembro de tiempo completo. Bill está regresando de su año sabático y ahora La Bestia tiene Ocho Cabezas. Jeremy y Bill son multi-instrumentistas por lo que King Crimson probablemente haga mucho más ruido que antes”, dijo Fripp.

La preventa a cuentahabientes del banco patrocinador serán los días 22 y 23 de marzo y el 24 del mismo mes al público en general.