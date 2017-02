KIT DE SUPERVIVENCIA PARA BAHIDORÁ 2017

Por Staff Yaconic / @Yaconic

En unos días Las Estacas abrirá sus puertas para la quinta edición de Bahidorá, ese festival que se ha posicionado como uno de los favoritos del país. Porque hay que decirlo: además del lugar, un bello parque natural en Morelos, el cartel es nutrido y arriesgado: Mayer Hawthorne, Mac Miller, Mad Professor, Frente Cumbiero, Gramatik, RJD2…

Si es tu primera vez en esta colorida celebración, te recomendamos que empaques los siguientes elementos para crear tu kit de supervivencia, traído a ti por nuestros amigos de B:OOST:

Bloqueador

No olvides que el sol podría ser tu peor enemigo si lo que quieres es bailar al aire libre, para que los rayos UV no limiten tu diversión considera un protector solar alto y repelente al agua ya que siempre es una buena idea un chapuzón para remediar el calor.

Lentes de sol / sombrero

Aparte de ser accesorios con la que puedes verte muy bien, recuerda cubrir tu cabeza con un sombrero, gorra o turbante.

Identificación

Carnaval de Bahidorá es un festival para mayores de edad y aunque tengas barba, una identificación oficial es imprescindible. Sabemos que no quieres pasar horas de viaje para llegar a las Estacas y hayas olvidado tu pase.

Hidrátate

Es probable que la intensidad tenga consecuencias al día siguiente, esto puede arruinar tu experiencia. Las estacas es un lugar muy cálido por lo que es muy importante mantenerte hidratado.

Outift

No pasaste tantas semanas entrenando en el gimnasio y echándole ganas a la dieta para que no luzcas ese cuerpazo. No olvides de empacar un traje de baño y shorts para presumir tu nuevo cuerpo. Recomendamos que lleves unos zapatos cómodos para que bailes sin interrupciones.

Abrígate

No te vayas a engañar con qué Morelos es la “Ciudad de la eterna Primavera”, en la noche baja la temperatura, empaca una chamarra o una sudadera para que no pases frío.

Mochila o bolsa pequeña para colgarte

Tu casa de campaña podrá tener los lujos de un hotel de cinco estrellas, pero las comodidades no te acompañarán a bailar, considera una mochila en la cual puedas cargar tus esenciales para sobrevivir sin tener que ir y venir.

Repelente

Para proteger tu sangre dulce de los sedientos mosquitos que habitan en las Estacas, lleva repelente de moscos. Recomendamos compres un repelente biodegradable.

Sleeping Bag, cobijas y candados para la casa de campaña

En caso de que hayas reservado en el área de camping, no olvides los esenciales básicos como un sleeping bag y cobijas. De verdad, el frío por la noche no es agradable y no queremos que pases una noche incómoda y extrañes tu cama. Mientras vayas a bailar te recomendamos que cierres tu casa de campaña para asegurar tus pertenencias.

Bolsas de plástico

Las Estacas es un lugar hermoso y hay que cuidar el medio ambiente, Carnaval de Bahidorá es un festival que te brinda diversión pero que se preocupa por proteger su entorno ecológico, por lo que asegúrate de llevar bolsas de plástico para evitar tirar basura fuera de los lugares asignados. También te recomendamos no traer productos hechos de unicel. ¡Las Estacas es de todos, cuidémoslo!

TRIVIA YACONIC – B:OOST

B:OOST y YACONIC tiene dos pases sencillos para los primeros dos lectores que manden la siguiente trivia a promos@yaconic.com con el asunto “TRIVIA BAHIDORÁ”. ¡¡¡Suerte!!!

1. Hace un par de meses publicamos un perfil de Mayer Hawthorne en nuestro sitio. En el texto se hace mención a algunos de los exponentes más exitosos del llamado “soul ojiazul”, dinos tres.

2. Dinos tres artistas que mencionamos en nuestra nota de los primeros confirmados del Bahidorá 2017.

3. ¿Que día publicamos el cartel completo de Bahidorá 2017?

4. En nuestra crónica de 2016, escrita por Alejandro Castillo, se menciona una cumbia de la Tropa Ballenata, ¿cuál es?

5. ¿Nombre, año de lanzamiento y dos artistas que colaboren en el más reciente disco de Mac Miller?

Esta trivia vence a las 17:00 horas.