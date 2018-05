LA MÁGICA LUZ DE TRENT PARKE

Trent Parke es un personaje que al igual que algunos de nosotros observa a las personas, animales y situaciones que se llevan a cabo en la calle, sin embargo, la diferencia es que él perpetua esas situaciones en sus fotografías. Nacido en Australia es el único fotógrafo de ese país que forma parte de la agencia de fotografía Magnum.

El acercamiento de Trent con la fotografía fue a través de la cámara de su madre, una Pentax Spotmatic y utilizando el lavadero de su casa como cuarto oscuro. El trabajo del fotógrafo se lleva a cabo en las calles y playas de de Australia, pues ama su país y es el único lugar, que por ahora, quiere fotografiar. Para él la fotografía le permite descubrir su lugar en el mundo.

El trabajo de Trent Parke se divide en fotografías de color y blanco y negro; en estas últimas se aprecian imágenes realistas, crudas, espontáneas y llenas de luz, pues espera el momento perfecto en donde la luz refleje los elementos necesarios para crear sus fotografías perfectas.

Sus fotografías a color son composiciones casi perfectas. Trent a través de sus fotografías nos traslada a las calles de Australia, nos permite conocer un poco del cotidiano de su país, de las familias, de los colores que lo envuelven y gracias sus perspectiva somos capaces de sentir la profundidad de cada una de sus fotos.

En el 2003, Trent junto a Narelle Autio, quien es su esposa, hicieron un viaje de dos años por Australia, dando como resultado el libro Minutes to Midnight, en donde se observa el lado oscuro y nostálgico de Australia. Las fotografías que hizo también fueron llevadas a una exposición que se presentó en el Centro Australiano de Fotografía en colaboración con el festival de Sídney, convirtiéndose en la exposición más concurrida en la historia.

Otro de sus proyectos es Dream/Life, el cual es un recorrido entre las calles de Sídney y The Seventh Wave en donde refleja la manera en que los australianos se divierten en la playa.

Trent Parke ganó World Press Photo en 1999, 2000 y 2005, además de que fue galardonado con beca W. Eugene Smith por su fotografía humanista. Su trabajo se ha expuesto en museos como National Gallery of Australia, el Museum of Contemporary Art, la National Gallery of Victoria, la Art Gallery of New South Wales, la Art Gallery de Australia del Sur, Artbank, Magnum London y Magnum Paris.

