La mejor forma para despedir el año es darte Trópico

Staff Yaconic

#MeUrgeTrópico, #TeUrgeTrópico, #NosUrgeTrópico. A todos nos urge una escapada a la playa y que mejor que al fantástico puerto de Acapulco este 8, 9 y 10 de diciembre para disfrutar de la música que nos ofrece este festival que durante cinco emisiones nos ha hecho bailar en la playa como nunca. Qué buena idea esta de combinar calor, arena y música para rematar el año. Un 2017 que por cierto no ha sido nada fácil, pero qué puede hacer la vida más llevadera si tenemos festivales.

Trópico ya es todo un clásico en esto de planear una salida a la playa el fin con los amigos para escuchar buenas bandas, conocer nuevos artistas y pasarla de lujo. Porque no sólo va de música este festival, también te puedes encontrar propuestas de diseño, moda, mariscos y mucha diversión con banda de distintas partes del mundo.

El paradisiaco puerto de Acapulco vivirá por quinto año consecutivo actos de artistas nacionales e internacionales tan increíbles como Thundercat, Jungle, Neon Indian, Dixon y Titán, entre otros. En total se presentarán más de treinta músicos a lo largo de los tres días que dura el festival. Así que no te lo puedes perder y ve rompiendo el cochinito porque ahí te van los precios.

ETAPA 1 ONE DAY $1,050 WEEKEND $1,800

ETAPA 2 ONE DAY $1,200 WEEKEND $1,950

ETAPA 3 ONE DAY $1,350 WEEKEND $2,100

TAQUILLA ONE DAY $1,450 WEEKEND $2,200

Para más información del cartel, formas de pago, hoteles, y preguntas de lo más increíbles dale click aquí o sigue los detalles con el #MeUrgeTrópico, donde se está actualizando continuamente toda la información.