Pero al oírlo completo por primera vez me pareció un desastre.

Como todos los que esperamos ocho años el Hardwired… to self-destruct (la espera más larga que sus fans hemos tenido que soportar entre disco y disco; en el inter hubo, entre otras ocurrencias, una película, un concierto silencioso en la Antártica, un festival, un álbum con el finado Lou Reed —con todo y videoclip de Darren Aronofsky—, sin olvidar el maravilloso EP con sobrantes del disco anterior, Death magnetic, llamado Beyond magnetic), ya había escuchado las canciones «Moth into flame», que Hetfield escribió a partir de haber visto el documental Amy, y «Atlas, rise!», cuyos videos salieron semanas antes del estreno del álbum, el 18 de noviembre de 2016 (fecha de cumpleaños de mi mejor amiga y de Kirk Hammett, el guitarra solista de la banda que en este disco apenas participó).

Todo era tan prometedor: tres canciones rápidas, pesadas, repletas de riffs que rememoraban sus primeros trabajos; agresivas, deseosas de desmadrar a quien las escuchara. Tenía rato, en este momento de mi vida, en que no me sentía tan gratamente ansioso por cualquier cosa: este disco sería, sin duda, el mejor de sus últimos tiempos, y podría patearle el culo a cualquiera de los de antaño.

Eso pensaba.

Pero un día antes del 18 de noviembre Metallica decidió sacar un videoclip de cada una de las canciones del nuevo disco. Sí, aquellos cabrones que habían jurado jamás grabar un videoclip.

Las escuché de madrugada, entre desamor y alcohol. Mala combinación, supongo, porque el disco me bateó, me decepcionó al momento. Y me sentí más triste de lo que estaba. Cómo era posible. Cómo que ni Metallica me levantaba el ánimo. Cómo que se atrevieron a bajarle así de huevos. Pinches blandengues de mierda, balbuceaba mientras daba un largo trago a la pequeña botella de mezcal que tenía, y mientras escuchaba cada uno de los temas: muchos medios tiempos sin gracia, tarolas por doquier, canciones que me sonaron iguales entre sí y que me resultaron propicias para incrementar la de por sí inmensa fortuna de esa empresa llamada Metallica.

Después escuché «Spit out the bone», la última de todas las piezas, y de buenas a primeras pensé que era la mejor canción thrashera que habían compuesto nunca. Aún lo pienso (y no dejo de matear al oírla): ya quisieran sus contemporáneos, quienes han publicado discos recientemente, componer una, una nomás, canción tan perfectamente ponchada.

Pero tras acabar con el mezcal y con el padecimiento de escuchar esa desgracia, pensé que Metallica lo había vuelto a hacer: nos habían esperanzado a todos para decepcionarnos de nuevo.

///

Es curioso: afuera de la calle donde todavía vive aquel amigo que me presumió su equipo de audio hubo un tiempo en que una señora se ponía a vender discos piratas de distintos géneros. Una vez, mientras chacoteaba entre aquel material, sonó una canción que de golpe estremeció mis entrañas. Como ninguna había hecho hasta entonces, y como hasta ahora no me ha vuelto a suceder con ninguna otra.

—Disculpe, ¿qué disco es ese? —le pregunté a la marchanta.

Me lo mostró. Se trataba de una de esas compilaciones de baladas hard rock en inglés. Como del listado no sabía quiénes estaban sonando, me inventaré que también le pregunté a la señora qué número de pista era.