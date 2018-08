LAS HEREDERAS, EFÍMERO RENACER DE UNA DAMA

Las herederas (2018) cuenta la historia de Chela (Ana Brun), mujer de buena posición social que había heredado suficiente dinero para vivir cómodamente, sin embargo a sus 60 años de edad se da cuenta que ese bien económico ya no alcanza. Esta nueva realidad altera el equilibrio en el que vivía y la empuja a transformar un mundo que hasta entonces había permanecido inmóvil.

Los procesos importan en el séptimo arte, mientras mayor número de reconocimientos o sellos de aprobación, una producción podrá -o no- llamar la atención del público, en este particular caso, Las herededas (2018), cuenta con cualquier jerarquía para ser considerada una cinta de gran impacto, pero en este momento ya no hablo de su Oso de Plata por mejor actriz o el Premio Alfred Bauer en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, me refiero a su cálido reflejo humano que retrata de inicio a fin.

Esta película escrita y dirigida por Marcelo Martinessi encontró en un grupo de mujeres de la tercera edad el gran referente de vida occidental: una fugaz sensación de amorío con una joven, conducir un antiguo Mercedes Benz y el detonante necesario que exija un refugió con otras personas y experiencias. Sí, sigo hablando de Chela (Ana Brun), su espíritu inalcanzable de 60 años le dio un segundo aire de aventura y elocuencia femenina.

Por ello el reparto llena de vitalidad a la historia completa, el grupo de mujeres de la tercera edad es conformado principalmente por Ana Brun, Margarita Irún y Nilda González, su carisma y naturalidad las convierten en un digno referente de poderío y elegancia.

Y para conseguirlo, el trabajo de Martinessi se preocupó por un profundo trabajo en los tonos y modos en los que debían mantener las personalidades de sus roles. Sumado a ello la cinta tiene un exquisito desarrollo visual, la cámara se mueve de un lado a otro, acompaña a sus protagonistas, incita a la complicidad a todo su espectador y genera un sensación de gula cinematográfica, se requiere ver de inicio a fin la historia para quedar satisfecho.

En algún momento de la historia su argumento pierde claridad, surgen algunos hechos que no terminan por aportar a este profundo drama y rompe el entretenido ritmo mezclado entre drama y comedia que cautiva a cualquiera que le vea. Me da la impresión que Martinessi no logró redondear por completo la historia y esto me provocó una sensación agridulce.

Sin embargo esto no lo traduzco como un fracaso, todo lo contrario, la valía de tener un guión con esencia cautivadora, un reparto maravilloso que brilla de inicio a fin y su narrativa visual capaz de abrazar por completo al espectador, vuelve a Las Herederas un filme necesario para revitalizar nuestra alma, nos pone frente a frente con nuestros aciertos y errores que enfrentaremos a lo largo de la vida, por ello la calidez humana a la que me refería desde un inicio se volverá parte fundamental en nuestro día a día.

Año: 2018

Título: Las Herederas

Duración: 1h 38min

País: Paraguay

Director: Marcelo Martinessi

Guión: Marcelo Martinessi