LED ZEPPELIN CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO CON UNA SERIE DE LANZAMIENTOS

Una de las bandas más legendarias del rock cumple sus 50 años y lo celebra con variados lanzamientos. Led Zeppelin, formada en 1968, representó una de las más grandes innovaciones en el rock. Con incontables hits, con un halo de misterio por su relación con el ocultismo y con una corta carrera (sólo duró hasta 1980), Led Zeppelin es sin duda una de las bandas más emblemáticas y llena de secretos.

Para la celebración de su 50 aniversario, los miembros de la banda que aún viven han decidido contarnos algunos datos interesantes. Se trata del álbum 50th Aniversary Interviews, que no se compone de canciones sino de pequeños fragmentos de entrevistas, donde Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones hablan sobre las canciones que más definen a la banda. Los audios no superan el minuto cuarenta y se refieren al proceso de creación de las canciones, a la grabación, a las letras y otras reflexiones de los músicos.

Pero esto no todo, ya que el aniversario trajo dos álbumes más: Led Zeppelin X Led Zeppelin y An Introduction to Led Zeppelin.

Ambos compilados: el primero una selección de 30 de las canciones más importantes de la banda y el segundo una especie de grandes éxitos para introducirse en la música de Led Zeppelin.

Tanto el álbum de entrevistas como los que recopilan canciones ya editadas de la banda se encuentran disponibles en plataformas digitales.

Por otro lado, para fines de octubre se espera el lanzamiento de Led Zeppelin By Led Zeppelin, un libro de casi 400 páginas que alberga fotografías de la banda en el estudio, en vivo y en backstage, muchas de ellas inéditas.

