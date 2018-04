CUENTOS MÁGICOS, LEONORA CARRINGTON COMO NO SE HABÍA EXPUESTO

Se integrarán algunas piezas inéditas sobre la obra de Leonora Carrington. Nuevas interpretaciones del quehacer creativo de la artista (abril, 1917 – mayo, 2011), en las que se abordarán sus múltiples facetas, exhibirá del 21 de abril al 23 de septiembre de 2018 el Museo de Arte Moderno, con la magna muestra Leonora Carrington. Cuentos mágicos.

En conferencia de prensa donde se adelantaron detalles de lo que será la retrospectiva, se informó que se integrará de 200 piezas entre pintura mural y de caballete, esculturas, gráfica, tapetes, escenografías, máscaras, fotografías, documentos, libros y objetos personales, provenientes de colecciones de México, Estados Unidos y Europa.

La exposición tendrá un gabinete con fotografías de Lee Miller, Kati Horna y Chiki Weisz, y estará dividida en ocho núcleos: La joven artista. París y Nueva York 1937-1942; El exilio en México: amigos y familia; La diosa blanca: mujeres, hechiceras y diosas; El reino animal; Religiones del mundo y mitos antiguos; Imaginación narrativa: literatura, teatro y cine; Política y feminismo; y México, espejo de lo maravilloso.

La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho, señaló que la visión curatorial de la muestra permitirá que el espectador conozca como la poesía, la literatura, la filosofía y las expresiones de las civilizaciones antiguas, principalmente la maya y la celta, se reflejaron en el imaginario pictórico de Leonora Carrington.

Indicó que el enfoque del montaje será un acercamiento inédito a la obra de la creadora, más allá de un reencuentro, que pone en valor 60 años de producción realizada a partir de sus 12 años de edad y hasta sus últimos días.

“Sus temas, sus técnicas, su forma y color se desplegarán ante la mirada de sus seguidores como nunca se había podido exhibir. La muestra de manera particular dará cuenta a cabalidad de las diferentes etapas en la creación de Leonora, incluyendo cuando vivió en Nueva York”, comentó.

En su intervención, Sylvia Navarrete, directora del Museo de Arte Moderno, apuntó que fue hace 25 años cuando en México se realizó la última retrospectiva de la artista, por lo que después de todos años existe una generación que la conoce porque es una de las pintoras más famosas de México, pero que no han entrado en contacto con su obra.

“Nos cuestionamos cómo acercarnos a este público joven sin tener un discurso convencional, y fue ahí que se decidió que lo más interesante era mostrar no sólo a la pintora sino a la escritora y lectora”.

Agregó Navarrete que en la intención de la muestra es mostrar a una Leonora Carrington total, por lo que espera que con la muestra se logre invocar su presencia.

“Carrington es una de las más importantes pintoras surrealistas, pero más allá de ese cliché, quizá fue una de las pintoras más cultas que se interesaba en cosas que tienen que ver con la ampliación de la conciencia, que trataba de ejercer un poder de metamorfosis todos los días en su vida misma”, puntualizó.

Gabriel Weisz, hijo de la artista y presidente de la Fundación Leonora Carrington, comentó que su madre construyó su propio universo. “Eso se dice muy fácil, alguien que pueda construir su propio imaginario en pinturas, en algunas esculturas es de un ser extraordinario.

“Ella logró sacar su imaginario tan explosivo lleno de un humor negro muy particular. Nunca, nunca se tomó en serio, más que en los momentos en que tenía que serlo”, compartió.

La exposición Leonora Carrington. Cuentos mágicos, se montará bajo la curaduría de Stefan van Raay y Tere Arcq. Entre las pinturas que se exhibirán están: The Giantess (1946), Are You Really Syrius? (1953) y The Inn of the Dawn Horse (Self-Portrait) (ca. 1937-1938), así como las obras inéditas el tapete de lana Leo (For Hugh Fremantle) (1975), seis máscaras para la obra de teatro escrita por Carrington Opus Siniestrus (1976) y el collage sobre cartulina con doble vista Papillon nocturne (1949).

Tere Arcq explicó que la exposición quiere mostrar los temas recurrentes a lo largo de la vida de la artista. “Estructuramos los primeros núcleos connotados a un momento histórico, pero también se exploran otros temas que fueron importantes y que dialogan entre su literatura y pintura”, indicó.

La investigadora comentó que entre los asuntos que se explorarán en los diferentes núcleos es la visión que tuvo de la mujer poderosa, la magia, la alquimia, el tarot, la presencia de los animales y México. “Tendremos la oportunidad de ver por primera vez el mural que pintó para Antropología en conjunto con los bocetos preliminares”, anunció.

Arcq señaló que Leonora Carrington siempre estuvo rodeada de grupos y artistas donde la colaboración era importante, por ello en cada uno de los núcleos temáticos habrá una obra de otro artista que fue cercano a ella o tuvieron colaboración, por ejemplo, Max Ernst, Gunther Gerzso o Remedio Varo.

Las obras prestadas proceden del The Metropolitan Museum of Art y The Pierre and Maria-Gaetana Matisse Collection, de Estados Unidos, la Tate Modern y Edward James Foundation, de Europa, y de las colecciones mexicanas del Museo Nacional de Antropología, la Fundación BBVA Bancomer, la Colección Pérez Simón y la Galería de Arte Mexicano.

Cabe mencionar que el Museo del Palacio de Bellas Artes editará un libro bilingüe, integrado por 18 ensayos de autores nacionales e internacionales e incluirá voces históricas y contemporáneas de personalidades cercanas a Leonora Carrington.

Con la muestra se cierran las celebraciones por el centenario del natalicio de la artista de origen británico, y paralelo a ella se realizará un programa educativo y académico de la exposición compuesto de visitas mediadas, pláticas en sala, mesas de diálogo, talleres infantiles y juveniles, un círculo de lectura y un ciclo de cine en colaboración con la Cineteca Nacional.

La muestra organizada por la Secretaría de Cultura y el INBA, con el apoyo de la Fundación Leonora Carrington, A. C, luego de su exhibición en el Museo de Arte Moderno viajará al Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Monterrey, donde permanecerá de octubre de 2018 a febrero de 2019.

Horario: Martes a Domingo de 10:15 a 17:30 hrs

Admisión: $65.00 MN

Entrada gratuita: Con credencial de profesor, estudiante e INAPAM

Domingo: Entrada libre general