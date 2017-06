LOS AUTOS DE MIS EXNOVIOS

Por Irasema Fernández

No recuerdo las placas, ni el modelo. Nunca intenté fijarme en eso, como un método de autodefensa. Me dije: si grabo en mi memoria los detalles de los autos de mis futuros exnovios pensaré que algún día nos encontraremos en la avenida o que pasaré al lado de sus carros estacionados.

Probablemente miraré las placas para asegurarme que es él, cualquiera de ellos. O que el encuentro sucederá inevitablemente en la calle, en las atiborradas avenidas de la ciudad. Y, entre los millones de autos grises, estará el suyo, el de ellos, y trataré fingir demencia, hacer que no lo vi, que no son ellos ni soy yo desfilando frente a sus láminas:

Yo en bici o a pie siempre ladeando mis tetas, plaf plof, y él, ellos, ocultos tras la carroza, ocultos sus abdómenes, oculta su ropa sucia, su aroma y el eterno tic en la pierna derecha con unas ganas irresistibles de presionar el acelerador para huir, para atropellarme (como si fuera nuevo).

Ellos tendrán el volante en la mano y podrán tensarlo si el nervio de la sorpresa los invade, mientras yo tenso las entrañas, mi nariz y mi quijada. No me quise aprender el modelo del auto porque podría pensar que es él, que son ellos y no habría forma de evitarlo. Los miraría fijamente, enderezaría mi espalda, metería el abdomen y haría un escaneo mental de cómo estoy vestida, si no me bañé, si estoy maquillada, si he engordado o enflacado desde la última vez que me vieron y qué tanto ha cambiado mi semblante el sol de la tarde.

Solo me aprendí lo inevitable: el color y el tamaño. Siempre grises, ellos, sus autos. Y yo siento que todos mis exnovios andan en todos los carros grises de la ciudad y sus ojos me ven cruzar de esquina a esquina, en un trayecto silencioso, dándoles un panorama breve y certero de la memoria que tienen de mi cuerpo. Pondrán especial atención a la inseguridad de mis pasos en la avenida mientras ellos ríen y yo no tengo una lámina para guardar mi cuerpo detrás.

Todos los carros de esta ciudad son grises.