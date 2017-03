LUCHA UNDERGROUND O LA REVOLUCIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO

Por Iván Farías / @ivanfariasc

A principios de 2014 el mundo de la lucha libre mundial explotó debido a un proyecto que implicaba mezclar la acrobacia de la lucha libre mexicana, la creación de personajes del wrestling estadunidense y el estilo duro del puroresu japonés. Se llamaría Lucha: Uprising, pero se optó por una connotación más callejera: Lucha Underground. El resultado es una serie que devino en un revulsivo para el anquilosado mundo de la lucha libre.

Lucha Underground fue una bomba. Pese a ser producido con recursos menores, con luchadores poco conocidos —en su mayoría provenientes del circuito independiente estadunidense— y con estrellas conocidas en México pero con otro nombre para el programa.

El legendario manager y promotor Jim Cornette explotó apenas lo vio: “Lucha Underground es una mierda. Es la mierda más atroz que he visto en mi vida. Es lo más vergonzoso que me he imaginado. Es un show de televisión. Es una película. No es wrestling. No es deporte. Ni siquiera hacen el intento de hacerte creer que esta mierda sea real”.

ESTA MIERDA NO ES REAL

Pero la intención desde un inicio: tomar la lucha libre y hacer real cada personaje que subía al ring. Si un luchador representaba a un dragón, escupía fuego; si era un psicópata, hacía cosas enfermas. Es decir, el objetivo era llevar más allá, si era posible, la Era de la actitud de la WWW, solo que en Lucha Underground sí habría lucha.

En 2007 se había producido una serie con características similares: la Wrestling Society X emitida por MTV. La cadena decidió cancelarla al cuarto capítulo luego de ver el grado de violencia y locura de ese apretado programa de media hora. Pasaron el resto de la temporada en un maratón de fin de semana. En Wrestling Society X ya estaban dos de los principales personajes de Lucha Underground: Ricky Banderas y Vampiro.

¿QUÉ CARAJOS ES LUCHA UNDERGROUND?

Lucha Underground es una serie de ficción que narra la historia de un lugar de luchas clandestinas ubicado en el barrio de trabajadores Boyle Heights, en Los Ángeles. Ese sitio se llama El Templo y lo dirige un mexicano mafioso llamado Dario Cueto; un sujeto de talla pequeña, que tiene lazos con los narcotraficantes y que goza con la sangre y la violencia.

El roster, o plantilla de luchadores, lo integran un niño de la calle llamado Prince Puma, que es tomado bajo la tutela de Konnan; una pandilla de la ciudad, liderada por Chavo Guerrero Jr.; un trío disfuncional de dos luchadores hombres y una mujer, uno gringo, una puertorriqueña y un sudafricano; un monstruo llamado Mil Muertes, acompañado siempre de una sacerdotisa de nombre Catrina; un gringo enorme llamado Cage, una mexicana delgada y fuerte, Sexy Star, un negro poderoso llamado The Mack, además de un sinfín de personajes que aparecen y desaparecen.

Cada uno tiene una razón para estar en El Templo: redención, dinero, producir violencia… Una gran línea argumental interconecta varias subtramas que siempre acaban resolviéndose sobre el ring y que nos llevan al evento final: Última Lucha.

Lo más interesante de Lucha Underground es la creación de cada personaje y la forma en que funciona en ese micro universo mitad azteca, mitad art narcó. Por ejemplo, el luchador Ricky Banderas, conocido en México como El Mesías, se enfunda en una de las obsesiones de Robert Rodríguez (uno de los productores ejecutivos del programa) y se hace llamar Mil Muertes. Este personaje ya había sido mencionado en forma de chiste en algunas películas del director, pero es hasta ahora que cobra carnalidad. Mil Muertes es así un niño sobreviviente del Temblor del 85 que es controlado por un antiguo cuchillo de jade que porta Catrina, su acompañante. Cueto, por su parte, es un sicópata con dinero que cuida a su hermano deforme, Matanza Cueto. Pentagón Jr. es un aprendiz de las artes oscuras orientales; Ian Hodgkinson es comentarista pero a la vez pelea contra su parte oscura, es decir, contra Vampiro.

PRODUCCIÓN DE LUCHA UNDERGROUND

Robert Rodríguez y Mark Burnett crearon Lucha Underground para la pequeña cadena El Rey Network, tomando como base el roster de la empresa más grande de lucha libre en México y una de las más poderosas del mundo, la AAA. Se nota la mano de Rodríguez en la elección del sitio, de los personajes y del exceso de violencia. Recuerda un poco al cabaret angelino Lucha VaVOOM, de donde provienen algunos de los luchadores que aparecen, como Mr. Cisco o Cortez Castro.

Pero también se nota claramente la mano de Burnett, quien toma el peculiar universo mexicano y el mundo de la lucha libre para diseñar un gran arco argumental en el que se va desarrollando cada personaje. El vicepresidente de AAA, Dorian Roldan, se ha mantenido al margen del aspecto creativo; pero está muy activo licenciando todas las marcas que manejan y tratando de abrirse paso en el millonario negocio del espectáculo norteamericano.

AAA Y EL CIRCUITO INDEPENDIENTE

Si bien Lucha Underground representó un éxito económico para la AAA, en lo creativo y laboral fue un desastre. Tres de sus luchadores estrellas se fueron apenas se dieron cuenta que las condiciones laborales en México son indignas y rayan en la explotación: Pentagón Jr., Sexy Star y Fénix comenzaron su andadura en los circuitos independientes de Estados Unidos, pese al boicot de la AAA, que incluso registró variantes de sus nombres para entorpecer su desarrollo laboral. Konnan, quien era el creador de las historias de la AAA, renunció y creó una promotora en Tijuana llamada The Crash.

El espectador medio supo que había vida más allá de la WWE, como Pro Wrestling Guerrilla o Ring of Honor. Luchadores provenientes de ahí ganaron fama, como The Mack y Ricochet (Prince Puma en Lucha Underground) y sus carreras despuntaron.

MUJERES RUDAS

Sin embargo, el verdadero cambió que aportó Lucha Underground se vio reflejado en las mujeres que escogieron para el roster y la forma en que estas se desenvuelven en el ring: Catrina (Karlee Pérez), Mariposa (a.k.a. Melissa Anderson), Taya, Ivelisse, Kobra Moon (a.k.a. Thunder Rosa) y claro, Sexy Star. Sin anunciarlo, sin ningún tipo de leyenda o militancia, este puñado de luchadoras se enfrentan mano a mano con hombres que las superan en peso y fuerza. Cada una lleva un gimmick distinto al de simples acompañantes. La violencia, el acoso sexual y el sometimiento se ven reflejados en personajes masculinos, como Marty “The Moth” Martinez, quien es un maniático, o Joey Ryan, quien es un hipersexuado policía que aparenta ser un cobarde.

Kobra Moon, por ejemplo, presiona eróticamente a Daga, quien huye de esa sexualidad abierta. Mariposa (hermana de Marty en la ficción) secuestra a Sexy Star y le hace algo tan oscuro que no aparece en pantalla. Por su parte, Ivelisse comanda la tercia de inadaptados, que completan Son of Havok y Angélico, a los que presiona constantemente.

IMPACTO LUCHÍSTICO

El aficionado promedio en México se divide entre la serie, el estable Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que mantiene desde hace años un tipo de lucha libre muy clásica y el carnaval innovador de la AAA, que muchas veces acaba por ser solo alharaca y poca calidad.

Pero es interesante que a raíz de Lucha Underground el Consejo firmara un acuerdo con Ring of Honor y reafirmara su alianza con la gigante nipona New Japan Pro Wrestlingn. La WWE hizo un campeonato de pesos cruceros en los que incluyó a varias estrellas del peso de los luchadores japoneses y mexicanos, que casi siempre son excluidos por dar preferencia a atletas con más peso, aunque nula movilidad.

LUCHA UNDERGROUND EN NETFLIX

A mediados de febrero El Rey Network dejó de pasar Lucha Underground en exclusiva para agregarse a la parrilla del gigante del streaming, Netflix. En una primera instancia llegan la primera y segunda temporada. La primera tiene los comentarios del legendario Hugo Savinovich, quien durante años fuera la voz en español de la WWE. La segunda temporada tiene un doblaje algo deficiente, por lo que es preferible verla con subtítulos. Así, tenemos por fin en México un programa que vino a cambiar las reglas del negocio.