LOS UNIVERSOS INFINITOS DE LYONA

Lyona es una artista española que un día está haciendo un vídeo para Amaral o Carlos Sadness, al otro está trabajando con Santi (Love Of Lesbian) para un libro y dos días después tiene abarrotada una librería para repartir autógrafos.

Lyona, el mote que engalana a la ilustradora y cineasta española Marta Puig, visitó México hace un par de meses debido al que llamó “el respiro más grande de mi vida”: un mes de descanso después de años de trabajo ininterrumpido.

Y es que desde que se inmiscuyó en el panorama creativo no había parado: videoclips para bandas como Love of Lesbian, Carlos Sadness, Marc Salvador y Amaral; libros como Mis primeros, primeros besos, El libro de tú vida y Míster Garabato; y diseños que toman forma de bolsos, playeras, pines y peluches, son proyectos que ocupan el tiempo de la artista.

Durante esta visita pudo convivir con sus fans a través de una firma de autógrafos a propósito de Martina y Anitram en el país de los calcetines perdidos, libró que Santi Balmes (vocalista de Love of Lesbian) escribió y ella ilustró.

Debido a la gran convocatoria de la también fanática de Mafalda, hablar con ella durante su estadía resultó imposible. Pero después respondió a varias interrogantes desde su monitor.

¿Recuerdas el primer vídeo que realizaste?

El primero videoclip que hice lo hice gracias a la ESCAC (Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña), donde estudié. Montaron una práctica donde nos daban el material para rodar y nos ponían en contacto con grupos independientes de Barcelona. Yo hice un videoclip para un grupo que se llamaba Dedo y con ese rodaje me enamoré del mundo del videoclip. Disfruté muchísimo rodando y editando, y me di cuenta que era mi formato ideal. Además, tuve la suerte de poder contar con la aparición de mi abuelo en el videoclip; yo me enamoré del cine gracias a él y me pareció precioso poder rodar con él mi primer videoclip.

¿Qué te sigue inspirando al realizar videoclips?

La música, siempre es la música en sí mismo; si la canción no me inspira, no puedo hacer el videoclip.

En algún artículo sobre tu labor mencionan que tu estilo audiovisual tiene dos características que lo podrían définir: cámaras libres y luz fría. ¿Tú cómo lo definirías?

Creo que tengo un estilo muy sencillo: me gustan las historias simples, me gusta centrarme en los personajes. Para mi es mucho más rico un primer plano de una mirada que el plano más complicado técnicamente del mundo. Combino la sencillez con lo naïf y lo emocional.

“La Spielberg de la música indie”, una de tantas cosas que se han dicho sobre ti. ¿Qué halago crees que ha sido el más atinado y cuál consideras el más inverosímil?

Ese sería el más inverosímil, aunque me hace mucha gracia. El halago más bonito me lo dijeron en Ciudad de México; una niña me dijo: “¿Conoces el libro de Cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes?”. Le dije que sí, a lo que ella contestó: “Pues tu deberías estar en él”.

En una vieja entrevista mencionas que tu sueño es realizar un clip de Katy Perry, ¿mantienes esa ilusiónn?

Sí, me gusta su estilo y creo que su música daría para hacer un videoclip muy divertido y rico visualmente, aunque le sumaría las ganas de hacer un videoclip para Arctic Monkeys.

¿Actualmente ya trabajas o preparas otro vídeo?

No, ahora mismo acabo de estrenar mi último video y creo que voy a descansar un poco… si me dejan. Hacer un videoclip no es solo rodar sino pensar una idea, preparar el rodaje, rodar y editar. Al final te toma un mes de tu vida y tengo ganas de hacer otras cosas.

¿Recientemente qué película o serie has visto y te ha gustado?

La última peli que me ha gustado ha sido Lady Bird, me encantó la sutilidad con la que cuenta la historia.

En mayo visitaste la Ciudad de México para presentar tu segunda colaboración con Santi. Han hecho un dúo creativo bastante prolífico. ¿A qué crees que se deba?

Su música siempre me ha inspirado; creo que tanto sus letras como sus melodías son muy visuales y eso hace que sea muy fácil crear a partir de ellas. A parte, es súper motivador trabajar con él porque es una fábrica de ideas.

Puede sonar apresurado pero, ¿ya preparan otra colaboración literaria?

Con la editorial estamos preparando ya una siguiente entrega con Martina y Anitram.

¿Actualmente andas clavada en algún libro o autor?

Estaba leyendo “Todos los días son nuestros” precisamente de una autora Mexicana, Catalina Aguilar Mastretta.

¿Qué sensaciones te dejó tu pasada visita por México?

Siempre que voy me parece surrealista pensar que alguien tan lejos de mi ciudad pueda sentir tanto con algo que he hecho yo, todavía me conmueve. A parte, la gente aquí es muy emocional y expresiva, y siempre me siento muy querida, es maravilloso.

De todos los lugares que has visitado en el mundo, ¿existe uno al que vuelvas constantemente por gusto?

He ido muchísimas veces a Londres porque es una ciudad que me inspira mucho, pero ahora mismo tengo muchas ganas de volver a la Ciudad de México.

Supongo que seguido se te acercan jóvenes creativos en busca de consejos, ¿qué les dices para que se mantengan inspirados?

Que no pierdan nunca la ilusión. Es un mundo muy duro pero con esfuerzo se consiguen realizar tus sueños.

