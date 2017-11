MACIEK JASIK: EL REFLEJO ETÉREO DE LA NATURALEZA

Entender la relación de la sociedad humana con la naturaleza siempre ha sido un trabajo complejo, sin embargo, el fotógrafo Maciek Jasik (Polonia, 1978) lo ha hecho de una manera muy particular, y es que su estilo fotográfico nos ha demostrado la estrecha relación que existe entre la humanidad y un mundo paralelo de colores infinitos.

Explorar la naturaleza humana y sus banalidades, ha sido una constante en casi todas las expresiones artísticas; hasta ahora se han plasmado todos los estados mentales —por lo menos hasta hoy conocidos— del ser humano.

Maciek Jasik ha buscado entender cómo es que la sociedad convive con la naturaleza y con sutiles fenómenos físicos desconcertantes, que la mayoría de las veces, el ojo humano no toma en cuenta. Tomas coloridas y brillantes, marcadas líneas geométricas y planos sencillos, pero llenos de creatividad y pigmentados retratos, es algo de lo que ofrece el trabajo del polaco.

Miembro del colectivo Whooden de Nueva York, Maciek Jasik, ha logrado compaginar su estilo fotográfico con marcas como IDEO, AT&T, Target, Vice, The New York Times, GQ, Fashion Lampoon, entre otras. Además de realizar colaboraciones editoriales y de publicidad,Maciek Jasik ha trascendido por exhibiciones como A Thousand Souls, colección de retratos humanos en la que expresa que dentro de una persona puede existir más de un alma, y no es consciente de ello, sino hasta el momento mismo de emerger.

En la búsqueda por entender la naturaleza de la vida misma, el fotógrafo, realizó la serie The Secret Lives of Fruits and Vegetables, en la que hace reflexión sobre el origen de algo tan básico como las frutas o los vegetales que a diario consumimos.

Además de fotografía, Jasik también ha realizado videos como Dead Mall y Food + Future, en los que al igual que en sus fotos, el recurso más usado es el color, luces brillantes e inquietantes paisajes.

Por el lado musical, ha realizado un par de videos para la cantante Girlyboi, estos visuales mantienen el toque característico del artista, acompañado de la dulce voz de Carly Rus. Para Ariana and the Rose ha realizado algunos artes en sus álbumes, además de participar con otros artistas en portadas de revistas, shoots de prensa y materiales promocionales.

Su colorido y estilo ha sido parte de publicaciones como The New Yorker, Kid-In Magazine, The New Republic, The Huffington Post, y Adweek por mencionar algunos: el trabajo de Maciek Jasik ha venido a demostrar el lado más introspectivo del ser humano, así como el ángulo más íntimo de la naturaleza.

Desafiar el lado más convencional del retrato o del paisajismo ha sido piedra angular en la carrera del fotógrafo, su estilo le ha valido reconocimientos a nivel mundial y un lugar en las marcas editoriales más importantes alrededor del mundo.

Sus fotos han logrado plasmar la energía que cualquier objeto o persona pueda emanar, a través de sus imágenes invita a la reflexión sobre la naturaleza y nuestra convivencia con ella, funcionan como un caleidoscopio hacia un mundo paralelo.

