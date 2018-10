MANIAC, UNA MÁQUINA DE ENSUEÑO EMOCIONAL Y ALUCINANTE

Maniac es un espectáculo experimental sobre un experimento para curar enfermedades mentales. Es salvaje, audaz, adictivo, y se encuentra tan precariamente entre la realidad y la fantasía que la audiencia inmediatamente cuestionará qué es real y qué no lo es.

La audaz serie de diez episodios, una de las mejores de la temporada de otoño, rebota repetidamente dentro y fuera de los cerebros de sus personajes y salta de un género a otro, pero de alguna manera evita salirse de control incluso cuando lo que sucede se desvía aún más hacia el ¿qué pedo?

La narrativa no convencional sigue a dos neoyorquinos, Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgram (Jonah Hill), quienes se ofrecen como voluntarios para participar en un ensayo farmacéutico que pretende curarlos permanentemente de todos los problemas de salud mental. Durante el estudio, una serie de drogas los empuja a explorar varios rincones de su subconsciente mientras exhuman traumas que han hecho todo lo posible por enterrar.

Al registrarse para protagonizar Maniac, Stone y Hill no solo representan el viaje clínico, sino que también asumen una gran diversidad de personas que Annie y Owen asumen en sus mentes una vez que los medicamentos surtan efecto.

Entre otras cosas, Maniac presenta a Stone como un Legolas en una imitación de El señor de los anillos, Hill como un gobernador austriaco con un acento austriaco-finlandés-sueco-holandés-italiano, y ambos como un matrimonio de Long Island. Una pareja en los 80 que se involucra en una aventura de los hermanos Coen con un lémur robado llamado Wendy.

Si eso suena raro, ten en cuenta que solo he arañado la superficie de esta sinapsis en particular. Maniac también nos da pánico a Justin Theroux en una pelea horrible, a Billy Magnussen como a una mezcla de muchos colores diferentes, ya Sally Field en una doble, ¿o es triple? – un papel que astutamente le pone sombrero a su actuación ganadora de un Emmy en la miniserie de Sybil.

¿Sabes que a veces en la vida no te das cuenta de lo mucho que necesitabas algo hasta que aparece? Así es como me siento con respecto al momento en Maniac cuando un Field encendido se pone las manos detrás de la cabeza con confianza y dice: “Gas up the Miata.”

Los cabecillas de este circo psicológico son el creador y coautor Patrick Somerville, que trabajó en The Leftovers, y Cary Joji Fukunaga, el autor de la temporada de True Detective que dirige cada episodio de Maniac con un entusiasmo discreto pero inconfundible. El hecho de que Somerville sea responsable de este drama, basado muy libremente en una serie noruega del mismo nombre, tiene sentido.

El lanzamiento de Maniac podría haber sido muy fácil: “Hagamos una serie en la que casi todos los episodios sean como el ‘Asesino Internacional’ de The Leftovers“. (Nick Cuse, quien coescribió el episodio de The Leftovers, también es escritor y co-productor de Maniac.)

Pero Maniac es más que un ejercicio en switcheroos de forma y tono. También considera las barreras psicológicas que impiden a los seres humanos arrojar su equipaje y los factores que unen a dos personas entre sí. Debido a sus sorpresas y su interés en la relación dinámica entre Annie y Owen, Maniac podría fácilmente servir como una pieza complementaria para ver a otra de las delicias televisivas de esta temporada, Forever de Amazon.

El primer episodio se centra en Owen, mientras que el segundo se cuenta desde el punto de vista de Annie, pero ambos se centran en lo que sucede cuando se preparan para caminar por las puertas de Neberdine Pharmaceutical para participar en ese ensayo de tres días de drogas.

Owen es un esquizofrénico recientemente desempleado que pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico debido a su tendencia a escuchar voces y ver cosas que no están allí. Es uno de varios hermanos, incluido el niño de oro Jed (Magnussen), en una familia muy adinerada que excluye agresivamente a Owen pasivamente.

En uno de los muchos momentos visuales de la serie, la cámara revela una enorme y pretenciosa pintura de cada miembro de la familia Milgram que cuelga de la pared de su casa, luego se desplaza unos centímetros hacia la derecha, donde se encuentra una pequeña imagen enmarcada de Owen. Se cuelga todo por si mismo. Cuando Owen llega a Neberdine y ve a Annie, sus ilusiones lo convencen de que ha sido ordenada para asociarse con él y salvar el mundo.

Annie puede tener un control más firme de la realidad, pero se siente atada a su manera, consumida por la culpa por la ruptura de su relación con su hermana Ellie (Julia Garner, quien, entre este y Ozark, se está convirtiendo rápidamente en una MVP de Netflix).

Annie está ansiosa por bajar esos medicamentos con la esperanza de que finalmente la liberen de la culpa y la tristeza que está cargando. Al principio, también ignora a Owen, pero después de que desaparecen en el primero de varios estados de sueño supervisados ​​médicamente, encuentra razones para creer que tal vez los dos tengan potencial como dúo dinámico, después de todo.

Cada vez que Owen y Annie están bajo la influencia, las personas y los problemas que encontraron en la vida real se llevan la cabeza en contextos cada vez más retorcidos y fantásticos, como el mencionado anteriormente lemur caper, o una sesión en una mansión aislada alrededor de 1947. Cada episodio se desarrolla en un ritmo conciso (para Netflix) de 45 minutos o menos, lo que mantiene a Maniac enganchando junto con la velocidad de un impulso eléctrico que se dispara de una neurona a otra.

Maniac no se desarrolla en un entorno definido de manera consistente, en particular con respecto al tiempo en que se lleva a cabo. A pesar de que sus escenas actuales se desarrollan en Nueva York, es una versión de Nueva York que se encuentra en un futuro desquiciado o una versión alternativa de ahora.

Por ejemplo, prácticamente todo funciona en computadoras, pero las computadoras parecen tan avanzadas como las de la película WarGames. En lugar de la Estatua de la Libertad como la conocemos, el puerto de Nueva York está ocupado por lo que un guía turístico llama “la Estatua de la Libertad Extra“.

Este tipo de detalles paradójicos son parte de lo que hace que el mundo de esta serie sea tan fascinante. También lo hace el magnífico diseño de producción de Alex DiGerlando (Beasts of the Southern Wild, True Detective) que infunde en el laboratorio de Neberdine detalles clásicos de ciencia ficción, desde la sala de estar de los sujetos de repuesto, blancos, de Kubrick hasta los sensores masivos que vigilan a los pacientes. Las ondas cerebrales hacen que se vean como robots de una película del espacio exterior olvidada de los años 50.

También es divertido ver al elenco correr riesgos fuera de lo común. Como el Dr. James K. Mantleray, quien asume el control del estudio farmacéutico en tres episodios, Theroux abandona cualquier apariencia de heroicidad para transformarse en un nebbish en un par de anteojos de gran tamaño – los trajes de Jenny Eagan son espectaculares – e irradia un sentido de ansiedad que solo aumenta cuando su madre, Greta Mantleray (Campo) entra en escena. La forma hipercompulsiva con que Theroux se aplica en el bálsamo para los labios justo antes de reunirse con su madre, le dice todo lo que necesita saber acerca de cuán extraña y disfuncional es esa relación.

Field es… bueno, ella es la gran Sally Field. Está tan arraigada como Greta Mantleray, una diva terapeuta pop cuyos títulos más vendidos incluyen Estoy bien, eres una perra, como lo es cuando interpreta la personificación de la supercomputadora del laboratorio, GRTA, en su punto más emocionalmente frágil.

(Sí, uno de los roles que juega Field es una computadora). Sonoya Mizuno, cuyos anteojos de gran tamaño reflejan los de James, también se destaca como la colega de Mantleray en Neberdine, la Dra. Fujita. Reprimida, obsesionada con el estudio y fumando constantemente, es un tic compulsivo en forma humana.

Sin embargo, en última instancia, Maniac pertenece a Stone y Hill, a quienes se les ofrecen repetidamente invitaciones para roer el infierno de todos los paisajes meticulosamente diseñados a su alrededor y resistirse cada vez. El Owen de Hill está tan sumido en su condición que a menudo habla en tono monótono, pero cuando se convierte en otras versiones de sí mismo durante el tratamiento, muestra aspectos cariñosos, amenazantes o totalmente ridículos.

Stone no tiene ningún problema en bailar entre la angustia de las confrontaciones de Annie con Ellie, la ridiculez de convertirse en un elfo en una pseudo-Shire incrustada en su subconsciente (“La fantasía es mi género menos favorito”, se queja Annie), o una sexy asesina con un acento sureño que conoce su camino alrededor de un arma de fuego.

Stone se convierte en esa máquina de matar en el noveno episodio, un verdadero banger, con una escena al estilo del Dr. Strangelove que proporciona un escaparate para Hill en su versión más absurda y una batalla de armas que se desarrolla en una sola toma, un recordatorio de ese famoso extendió el tiro del verdadero detective que estableció la buena fe de Fukunaga como director.

Maniac es emocionante de ver y mucho para procesar. No está tan interesado en resaltar las realidades de la depresión u otras enfermedades mentales como en capturar las verdades fundamentales sobre ellos: cómo aíslan a las personas, juegan trucos dentro del cerebro y no pueden ser curados necesariamente por cualquier medio simple y simple.

Es más preciso describirlo como un drama, pero en realidad es un híbrido de varios géneros, incluida la comedia oscura. El hecho de que sea tan capaz de provocar la risa es una de las mejores cualidades de Maniac. Eso, y su pleno abrazo de absoluta aleatoriedad. ¿Mencioné eso en un momento, Jonah Hill se convierte en un halcón en este programa? Porque si no lo hice, vale la pena señalar.

“Nadie ve en tu cabeza, excepto nosotros”, James promete a sus sujetos antes de que el estudio comience. Pero eso no es cierto. Maniac nos permite ver directamente a Annie y a Owen con sus nuevas y sincronizadas mentes. Una vez que empezamos a mirar por ahí, es casi imposible mirar hacia otro lado.