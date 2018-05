MAPS & ATLASES: LIGHTLESSNESS IS NOTHING NEW

Me atrevería a decir que Maps & Atlases es una banda “de culto”. Nunca han llegado al mainstream ni lo harán, a pesar de haber transportado gradualmente su sonido a terrenos de una audición más sencilla, a lo largo de sus cinco producciones, entre dos EP´s y tres larga duración. Sin embargo, esta trayectoria les ha dejado una sólida base de seguidores.

Cuando editaron su primer EP, Trees, Swallows, Houses (2007) con Sargent House, llamaron la atención de los entusiastas de la música inteligente, que los etiquetaron como math rock. Se trata de una colección de canciones con ritmos extraños y tiempos extremos, dos guitarras entrelazadas sin que una sobresalga más que la otra, tocadas con técnica de tapping, que transmiten una peculiar energía. Este bello y ordenado caos sonoro se hizo más equilibrado y es necesario decir, más “adecuado”, en su siguiente EP, del 2008, también en Sargent House, “You and Me and the Mountain”. En éste las armonías se volvieron casi perfectas y el sonido en general mucho más orgánico. Importante destacar que ambas producciones se realizaron de forma totalmente independiente, a cargo de su bajista Shiraz Dada.

La lista de adeptos a Maps & Atlases se expandió y robusteció con el lanzamiento de su primer LP, “Perch Patchwork”, del 2010, esta vez en Barsuk Records. La incorporación de elementos indie folk a sus canciones, marcó una nueva transformación del sonido de la banda. Por supuesto que también surgieron detractores, que no aprobaron de este disco, la demostración de habilidades de los músicos, para construir canciones en las que conviven de forma perfecta un virtuosismo técnico y la diversión.

Definitivamente habían quedado atrás aquellos días de la escuela de arte, donde se encontraron gracias a sus intereses en común por la literatura, el cine y evidentemente la música, y decidieron formar una banda que se dio a conocer por su enigmática y única propuesta, inspirado en el rock progresivo y el post rock.

Para el 2012 volvieron a editar en Basurk, Beware and Be Grateful, un conjunto de piezas de pop asimétrico. Una renovación más se nota en esta producción, hacia un sonido líquido, como queriendo llevar al límite lo orgánico. Curiosa y paradójicamente, esta exploración se dio a través del reemplazo de los pedales por los sintetizadores, instrumentos que la banda nunca había integrado al proceso de composición. En la grabación final, los sonidos de las guitarras sustituyeron a los de las máquinas, pero este cambio en su forma de crear, dio como resultado un disco de rock avant-garde.

Hace unos cuantos días, Maps & Atlases sorprendió con la entrega de un nuevo sencillo. Esta canción ha generado algunas reacciones de descontento en redes sociales; parece que sus fans están siendo muy duros con ellos por haber llegado a un momento completamente pop. Pero es fabuloso estén de vuelta y que sigan experimentando lejos de la zona de confort, después de que parecía que la banda estaba muerta.

Después de más de seis años de ausencia, es natural que este nuevo material suene delicado, sobre todo después de perder un miembro. El guitarrista Erin Elders, cambió sus prioridades para darle tiempo completo a su proyecto personal, Wedding Dress.

Maps & Atlases continúa gracias a las composiciones en solitario de Dave Davison -guitarrista y frontman de la banda-, con las cuales se ayudó a lidiar con la muerte de su padre, a quien amaba profundamente. Davison invitó a Dada y a Chris Christopherson -baterista-, a colaborar en estas canciones y así reconectaron y descubrieron una nueva razón para que la banda siguiera existiendo.

A pesar de las categorizaciones, Maps & Atlases siempre ha desafiado los géneros, incluso ahora con su nuevo disco, en el que muestran que son capaces de seguir construyendo un estilo propio. De acuerdo a una reciente declaración de Davison, “en Lightlessness Is Nothing New, podrás encontrar canciones con las que definitivamente conectarás de forma emocional, al igual que en todos los discos de la banda. En esta nueva producción continuamos explorando nuestras obsesiones musicales e ideas extrañas, pero abrazando un estilo de composición y producción más pop, sin ningún reparo.”

El tour de promoción del disco ya comenzó con varias fechas en Japón y hace unos días compartieron un video del segundo sencillo titulado 4/25, a través de Instagram stories. Obviamente hoy ya no existe, pero no podemos dejar de destacar que esto fue una interesante forma low budget de aprovecharse de las nuevas vías de comunicación tecnológicas, para llamar la atención y hacer ruido.