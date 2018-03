María Luisa Otero: DE ADULTERIO, AZAR Y OTRAS CARTAS

Entrevista con la escritora María Luisa Otero

Por: Alejandro Rivas

Twitter: @MisterReader00

María Luisa Otero L. es una autora originaria de San Luis Potosí que no tiene miedo a escribir sobre el adulterio o la soledad. “​Soy una apasionada de la literatura. Lo que más me interesa son las pasiones humanas al desnudo”. Sus búsquedas, sus miedos, sus gozos y sombras; las facetas más profundas en que su desesperación los lleva a recurrir incluso a la magia o a la muerte. “La cercanía con el Altiplano me ha permitido conocer el universo alrededor de las experiencias del peyote.

Otro mundo en el que también se tejen historias y la fantasía ancla a una distinta realidad​”. ‘De pecados y otras tentaciones’ fue su primer libro publicado por la editorial ‘Ponciano Arriaga’, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí. ‘De cartas y azar’ es su nuevo libro editado por la iniciativa de la editorial ‘Los libros de Bataille’. María Luisa Otero inicia su libro ‘De Cartas y Azar’ con uno de los cuentos más sugerentes que haya leído, titulado “La torre XVI”.



Quizá la culpa era de la rutina, de mirar sus mejores años extinguirse en un matrimonio sin amor. De no atreverse a ir más allá de lo correcto para no lastimar la “moral” de su marido. ¿Cuántas veces deseó huir o morir? Sonríe. Está más viva que nunca. Bajo la ligera tela del vestido, cubre sus pechos con un brassier transparente y una minúscula tanga. Sin vergüenza, se perfumó todo el cuerpo anticipándose. ¿Y si encuentra a alguien que la reconozca? No sucederá. Cierra los ojos por un instante. El miedo es un ingrediente más de la aventura.

Existen pocas autoras que se atrevan a escribir desde el placer por temor a no ser tomadas en serio, sin embargo de estos temas debería de hablar la literatura o cuando menos reinterpetarlos. “No recuerda ningún pretexto de la larga lista con que se había justificado para ser infiel; lo es porque lo desea, y la emoción ha rebasado todo. Nunca se había creído capaz de hacerlo pero la soledad y el hartazgo fueron el motor con que alimentó sus fantasías cuando él apareció en su vida.

Su matrimonio había derivado de la presión social, un acuerdo implícito en que no había amor ni ilusión, así que tarde o temprano su esposo dejó de insistir al notar su rechazo y se hizo de una amante o siempre la tuvo. Los vacíos se rellenan de una forma u otra. La vida toma un sentido distinto cuando se ama y no se teme al precio que hay que pagar a cambio, pensaba”.

De igual forma María Luisa habla en sus historias de emociones y situaciones que ya no son comunes en la escritura contemporánea, sin embargo estas experiencias son experimentadas en más ocasiones de lo que las personas están dispuestas a admitir, de ‘Cartas y Azar’ es un libro que nos conecta con el universo de los deseos reprimidos que se vuelven realidad.