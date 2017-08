MAROMA, CUALQUIER LUGAR PUEDE SER UNA GALERÍA DE ARTE

Por Aída Quintanar

Imagina que la esquina de tu casa, donde hay pipi de perro y humano, se convierte en una galería de arte. Sueña que allí donde alguna vez preferiste no pasar por miedo a que te asaltaran hay bellas pinturas y preciosas esculturas. Fantasea que el vagabundo de la colonia de pronto no es más un mendigo sino un artista exponiendo su obra maestra. Ahora, ya no lo imagines. Maroma existe y esta es su tercera edición.

La galería itinerante de la Ciudad de México regresa a encantar las calles de la capital con su tercera edición. Esta vez serán las pinturas de la artista mexicana Ana Drucker las que convertirán, por un día, un espacio cotidiano en una galería. Ese día será este sábado 19 de agosto de 2017 a las cuatro de la tarde en la calle Francisco Sosa #409, colonia Coyoacán.

Ana Drucker presentará su proyecto Color Series, en este se experimenta sobre el color y las formas. ¿Los colores hablan? , ¿las formas y las texturas transforman nuestra percepción del mundo visible? Ana intenta responder a través de su colección de experimentos sobre el color y las mezclas. Una percepción distinta de los tintes que nos rodean.

Maroma también busca crear un espacio íntimo donde el público pueda conectarse con el artista de forma personal y por eso el creador de la obra está siempre presente en la galería callejera. Ahí podrá conocer a su audiencia, explicar su técnica y proceso creativo.

Nuestra ciudad apocalíptica lucha por sobrevivir y el arte y la cultura han demostrado ser la píldora de salvación. Hoy se necesitan más lugares así, galerías nómadas, libres y propositivas para que el mexicano de a pie conozca, se interese y se salve.