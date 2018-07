MEGHAN HOWLAND: TÉCNICAS CLÁSICAS Y SENSIBILIDAD SURREALISTA

Flores, globos, parvadas, perlas o trazos indefinidos de pintura los envuelven. Permanecen quietos bajo el caos. ¿Qué sienten? ¿Angustia? ¿Paz? ¿Incertidumbre? ¿Consuelo? ¿Asfixia? ¿Placer? ¿Dolor? Meghan Howland al pintar reflexiona sobre la espiritualidad humana y la naturaleza. Quiere que sus cuadros funcionen como retratos emocionales y complejos de la condición humana que para ella es “una hermosa lucha para una vez más coexistir armoniosamente con nuestro mundo”.

Las texturas de las flores, los globos, las parvadas, las perlas y los demás accesorios que enmarcan a los protagonistas de sus cuatros evocan a los bodegones del siglo XVII y los personajes que viven dentro de sus obras tienen ese rubor terroso y compasivo del Impresionismo del siglo XIX. Howland mezcla técnicas clásicas con sensibilidad surrealista contemporánea. Entre la ambigüedad, las atmósferas de ensueño y la gama de colores pastel, es el espectador quien da la pincelada final al interpretar las pinturas.

Le gusta que los bocetos le digan qué hacer y no tener idea de cómo será el producto final, aunque no estaría dispuesto a trabajar sin un plan general. Sus modelos son amigo o familiares, pues le gusta dibujar personas de la vida cotidiana.

Cuando tenía seis años recibió una carta de validación por parte de Disney, en respuesta a la que ella les había escrito donde les informaba que algún día formaría parte de su equipo creativo. Dibujar era un pasatiempo, pero con forme fue creciendo se convirtió en una forma de comunicare.

Meghan es originaria de Massachusetts, pero actualmente vive en Portland. Es Licenciada en Bellas Artes por el New Hampshire Art Institute de Manchester. Ha expuesto de forma colectiva desde 2008, una de sus primeras exposiciones en conjunto fue en The Cloud Club, casa de arte colectivo punk ubicada en Boston. Cuenta con tres exposiciones individuales Portland (2011), No. 27 Gallery Rochester (2012) y Bowersock Gallery Provincetown (2012).

Si quieres conocer más sobre su trabajo dale click aquí.

