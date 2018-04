MELODY’S ECHO CHAMBER: BON VOYAGE

Melody’s Echo Chamber (proyecto liderado por Melody Prochet) ha confirmado el lanzamiento de su segundo álbum para el próximo 15 de junio. Bon Voyage está conformado por siete tracks que combinan la voz soprano y entrecortada de Melody con las excursiones salvajes de sonido, siempre cargado con una empático, estrepitoso ritmo mientras la cantante entrega las fábulas de su búsqueda espiritual y sanación emocional en diferentes lenguas (inglés, francés y sueco).

El disco Bon Voyage es una colaboración entre bandas como Dungen; y The Amazing’s con Melody esculpiendo y produciendo las sesiones, así como alentando a los músicos a su alrededor a experimentar con instrumentos que podrían ser poco familiares para ellos. También presenta a invitados especiales como Gustav Esjtes y Johan Holmegaard (ambos de Dungen) y Nicholas Allbrook (Pond).

Hoy, Melody se complace en compartir ‘Breathe In, Breathe Out‘, nuevo sencillo de, álbum. Regresando a la niñez y a la música del conservatorio donde aprendió a tocar la batería, es la primera canción en la que Melody toca este instrumento. Prochet comenta acerca del sencillo: “Es muy especial. Usé grabaciones con solos de batería aceptando que mi interpretación de batería no es perfecta, pero con la firme intención de lidiar con eso”.

“La naturaleza de Suecia me ayudó a respirar y aliviarme en momentos de ansiedad. Estuve en un majestuoso bosque con un lago a tres minutos de mi hogar. Grabando sesiones en un descanso en nuestras vidas, un escape de nuestras frustraciones como adultos jóvenes, padres, músicos y malabaristas amargados de la vida. Lo que transpira es un tipo de cuento de hadas moderno lleno de dualidad: belleza y desencanto; felicidad y dolor interno, externo; inmadurez y madurez, pero también algo violento y calculado. No tuvimos estructura ni límites y nos salimos de las zonas de confort”

Dirigido por Daniel Foothead, el video animado nos invita a un místico y mágico universo mientras seguimos a un peregrino tratando de reunirse con la fuente de inspiración y luz, su musa.

Un viaje de descubrimiento musical, Bon Voyage ahonda en lo profundo del colectivo musical en la psique de Melody y sus compañeros viajeros suecos, a quienes conoció durante una serendipia en una tarde de verano en Angers, en 2015. Prochet describe a sus colaboradores como “almas gemelas y seres profundos, implacables, intensos y sensibles.” Estas almas tenían fantasías con hacer música juntos y entonces Prochet tomó el asunto en sus manos. Durante el invierno de 2016 se trasladó a Suecia para comenzar la aventura.

Tracks:

1.- Cross My Heart

2.- Breathe In, Breathe Out

3.- Desert Horse

4.- Var Har Du Vart

5.- Quand Les Larmes D’un Ange Font Danser La Neige

6.- Visions Of Someone Special, On A Wall Of Reflections

7.- Shirim

