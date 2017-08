MIRA GUAPA, LAS MUJERES NO SABEN ILUSTRAR

Por Aída Quintanar

A los 12 años odié ser mujer. Las chichis de niña de balneario me impidieron llevarme rudo con los hombres. No faltaba quien me tocara accidentalmente. Mi piel conoció el rastrillo en zonas poco exploradas. Llegó, cómo olvidarlo, ese hediondo olor en las axilas. Manché mi uniforme de secundaria con la nunca deseada menstruación. Y los barros se desbordaron sobre mi rostro infante. Solo era el comienzo.

Después vendrían las mayores diciendo cómo debía comportarse una dama. Las otras chicas te llamarían zorras y tú les contestarías putas. Los hombres (la mayoría) nos minimizarían y nosotras nos lo creeríamos.

Pero mientras miro a la mujer sentada y vista por detrás de la ilustradora Flavia Zorrilla pienso que ningún ser humano tiene un perfil tan apacible. Cuando veo las mujeres-serpientes de Elisa Malo y Vanya Priego siento que no somos ninguna minoría. Las tres mujeres de Emilia Schettino y Minerva GM me recuerdan lo bien que es tener mejores amigas.

Estas ilustraciones forman parte de Mira guapa. Colectiva de ilustradoras mexicanas, una muestra que concentra el talento de 31 creadoras que se mueven entre la independencia y la producción comercial; a través de un abanico de técnicas y discursos. La exposición es también el universo personal de cada una y el imaginario que viven con pasión desbordada.

Punk ladies de Violeta Venganza dice que puedo ser sensual siempre que yo quiera. La mujer y su gato de Andonella mienten sobre ser santas. La niña con aves y alas de Mariana Magdaleno dice que podemos volar a donde sea. El mundo surreal de María Lumbreras es mi favorito porque es una mujer haciendo y siendo lo que le plazca.

Las artistas de Mira guapa son mujeres que han llevado la ilustración mexicana al siguiente nivel y nos recuerdan que ser mujer es chido. Mujeres que miran su entorno y lo transforman. Serigrafías en rojo y azul que empoderan a sus creadoras y a nosotras con ellas.

Este no es un texto feminista. Mira guapa tampoco. Hace tres años se presentó la contraparte de la exhibición con la mirada de 30 ilustradores mexicanos en Puro machín. La diferencia radica en la individualidad. Dividir a los autores por género fue solo un recurso curatorial, han explicado los curadores, Kenia Nárez y Oscar Rodríguez Amado.

“No es una historia desconocida que el gremio de la ilustración estaba en su mayoría representado por hombres, pero cada vez más esta línea se diluye”, se lee en el texto de sala. Pero también es sabido que la realidad actual está marcada por una hostilidad soterrada hacía las mujeres, mientras observamos su lucha por libertad, igualdad y respeto.

Mira guapa busca honrar a esas mujeres. ¿Las mujeres no saben ilustrar?, qué va.

Mira guapa estará abierta hasta el 27 de agosto en la Galería José María Velasco. Toda la información por acá.