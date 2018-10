Entre los invitados especiales a esta edición estarán: Peter Medak, director de The Changeling; David Gregory, restaurador y distribuidor The Changeling; Ashley Lawrence, actriz Hellraiser y Hellbound: Hellraiser II; gracias al apoyo del Foro Cultural de Austria Dominik Hartl, director austriaco Party Hard, Die Young; Jon Schnitzer, director Haunters: The Art Of The Scare; Jenn Wexler directora The Ranger; Heather Buckley, productora The Ranger; Justin McConnell, director Lifechanger; Paulo Biscaia Filho, director Virgin Cheerleaders In Chains; Paco Plaza, director REC 3 y La posesión de Verónica; Carlos Vermut director de Quien te cantará; Ezequiel Endelman y Leandro Montejano, directores Mirada de Cristal; Camila Pizzo, actriz Mirada de Cristal; Seth Michaels, actor “St. Agatha”; Sara Sometti, productora y escritora St. Agatha”; Nathalie Cohen, artista gráfica italiana que mostrará su obra en Plaza Loreto, gracias al apoyo del Instituto Italiano de Cultura. Para celebrar los 30 años de su nacimiento tendremos a Chucky, el muñeco diabólico y a Don Mancini, creador de Child’s Play (Chucky).