MORRISSEY, PLACEBO Y EMPIRE OF THE SUN ENCABEZAN EL FESTIVAL ROXY EN GUADALAJARA

Por staff Yaconic / @Yaconic

¡Morrissey en México!

Confesamos que al ver el cartel del Roxy, festival de música y arte gastronómico, tuvimos una serie de dudas. Pero lo hemos confirmado con los organizadores: Morrissey estará en Guadalajara, la tierra de la torta ahogada, la birria, el tequila y el mariachi el próximo 1 de abril.

Es verdad que estamos temerosos de una cancelación, como la de aquel Vive Latino 2013 o aquella polémica presentación en 2011 en la que los asistentes al Plaza Condesa terminaron abucheando al británico por tocar solo 80 minutos. No sabemos qué pueda pasar, lo que sí estamos seguros es que tendremos dos largos meses de incertidumbre.

Placebo, dicen los organizadores, ha confirmado su presentación aunque todavía no aparece en el cartel oficial; el resto del line up está tremendo: Empire of the Sun, James, Smash Mouth, Fito Páez y Hercules and Love Affair.

ACÁ puedes conseguir los boletos. Consulta los detalles en el Facebook del evento.