El lineup oficial del Festival Corona Capital 2018 está compuesto por:

Robbie Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Lorde, The Chemical Brothers, Odesza, Khalid, New Order, MGMT, The War On Drugs, Death Cab For Cutie, Chvrches, The Kooks, Bastille, Børns, Panic! At The Disco, The Neighbourhood, Jenny Lewis, Pond, The Jesus and Mary Chain, Digitalism (live), Atlas Genius, The New Regime, Friendly Fires, Petit Biscuit, K.Flay, Clairo, Mercury Rev, Superorganism, Jai Wolf, Arizona, Max, Nathaniel Rateliff &The Night Sweats, Sparks, Now Now, The Lemon Twigs, Pale Waves, Deaf Havana, San Fermin, Quinn XCII, Gus Dapperton, Yungblud, Shannon and The Clams, Bad Sounds, King Henry, Sasha Sloan, Blank Range.

Sin lugar a dudas nos espera un fin de semana lleno de agrupaciones que harán de esta una de las mejores ediciones en su historia. Ahora sí, hablemos sobre New Order, headliner del domingo que junto a Nine Inch Nails, Imagine Dragons y MGMT harán del cierre del Corona Capital 2018 una experiencia inolvidable.

Hace poco salió el video de la primera vez que tocaron “Blue Monday” en televisión para Top of the Pops un canal de la BBC que cada semana incluía en su programación presentaciones de algunos de los artistas más populares del momento, como Morrissey, Queen, New Order, David Bowie, Depeche Mode y muchos más, unas de las tantas bandas que desfilarían por ese lugar al punto de convertirlo en parte de la cultura popular británica.

Recuerdo haber estado extasiado por la tecnología más reciente que estaba comenzando a ser disponible. Era antes de las computadoras y yo construí una secuencia de un kit de electrónicos. Programamos todo usando un código binario con lectura digital. Era… complicado. Podíamos manejar un sintetizador a través de él, pero no podíamos anclarlo a nada. Steve trajo una máquina de batería, pero no podíamos hacer que el secuenciador se mezclara con la batería”, relató Bernard en entrevista con NME en 2012, y fue ahí cuando explicó cuán complejo fue crear esta canción, que más allá de aparecer por primera vez en televisión en Top of The Pops, si la escuchamos detenidamente, podrá tomar mucho más sentido a la hora de escucharla y verla en el Corona Capital.

“Tomé el secuenciador y la máquina de batería y se los llevé a Martin Hannett (productor de New Order), y él diseñó un circuito que podía hacer que ambos se fusionaran. El día que escribimos la letra de la canción fue el día que trajimos el circuito con nosotros, lo anclamos y presionamos ‘Go’ en la máquina de batería, después el sintetizador comenzó a sonar y de alguna forma todo funcionó“, explicó Sumner en su momento.

