NICKSPLAT: LA PLATAFORMA DE STREAMING QUE VA DIRECTO AL CORA NOVENTERO

Si estás leyendo esto es porque estás medio ruco o eres un fan retro de las series noventeras. Afortunadamente a Nickelodeon se le prendió el foco de sacar provecho de todas esas series enlatadas que tienen más de veinte años y armó su propio Netflix llamado NickSplat.

Esta canal neoyorquino nacido en 1979 que se especializa en contenidos infantiles y de adolescentes decidió junto con la compañía de streaming VRV lanzar una plataforma donde pudiéramos disfrutar de esas series que a muchos acompañaron en su infancia o juventud.

Para los treintones (o cerca de) es una oportunidad de recordar junto con los personajes que nos ayudaron a echar a la basura tantas horas frente al televisor. Para los más jóvenes es la oportunidad de describir series mordaces tan llenas de humor negro como Are You Afraid of the Dark? (1990), Aaahh!!! Real Monsters (1994) o CatDog (1998).

Los veinte programas que escogieron Nickelodeon y VRV para esta primera etapa son series clásicas noventeras como All That (1994), Clarissa Explains It All (1991), , Kenan y Kel (1996), Hey Dude (1989), KaBlam! (1996), The Angry Beavers (1997) o Nick Arcade (1992).

El costo por suscribirte a este servicio de streaming ronda los USD $5.99 al mes (unos $115 pesos mexicanos) y el VRV Premium por USD $9.99 al mes o sea $192 pesos mexicanos, además NickSplat incluirá otros canales como Crunchyroll, Funimation, Rooster Teeth, Shudder, donde podrás ver más e treinta series clásicas de los noventa.

La aplicación de la plataforma estará disponible próximamente para Xbox One, PS4, Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV, Chromecast, Android, iOS.

Aquí te dejamos la lista completa de los programas y series que podrás disfrutar en NickSplat.

1. Are You Afraid of the Dark? Esta serie es todo un clásico de terror. La crearon DJ MacHale y Ned Kandel en 1999 y, se trata de una banda de compas que se reúne cada noche para contar historias de terror más perronas que las de La Mano Peluda.

2. Aaahh!!! Real Monsters. Es una caricatura creada por Gábor Csupó que cuenta las peripecias en la escuela de tres monstruos adolescentes conocidos como Ickis, Oblina, y Krumm. Varias de esas aventuras se desarrollan en las afueras de Nueva York al momento de cumplir su tarea escolar, o sea espantar a los humanos.

3. CatDog. La dualidad entre la alegría de la estupidez y la amargura de la inteligencia. Un gato y un perro siameses comparten un cuerpo, no así intereses y personalidades. Día a día luchan para intentar comprender una al otro. Una serie animada que pone en tela de juicio la intolerancia con problemas cotidianos.

4. Clarissa Explains It All. Melissa Joan Hart, más conocida como “Sabrina,la bruja adolescente” nos platica de la tormentosa situación de ser preadolescente en la escuela, con los morros, con las amigas, el sufrimiento de los barros, las espinillas y de compartir la vida con su odioso hermano menor.

5. KaBlam! Esta serie animada de historietas tipo cómic sobre las aventuras de Nicktoon y Angela Anaconda donde nos muestran los sketches de Action League Now!! (La liga de la acción), el spin-off donde un grupo de superiores hace una parodia mordaz de La Liga de la Justicia a través de muñecos, juguetes y figuras de acción.

6. All That. Programa de sketches creado por Mike Tollin, Brian Robbins y Dan Schneider donde actores adolescentes cuentan o discuten distintas situaciones que viven cotidianamente.

7. Kenan y Kel. Esta serie creada por Kim Bass fue emitida en Nickelodeon desde 1996 hasta 2000, tiene 4 temporadas y 61 episodios, además de una película para la TV.

8. The Angry Beavers. Esta serie animada creada por Mitch Schauer se emitió por prima vez en 1997 donde sus principales protagonistas eran los hermanos, Norbert y Daggett, dos pequeños y divertidos castores que dejan su hogar por primera vez para valerse por sí mismos en el bosque.

9. The Wild Thornberrys. Conocidos en Latinoamerica como Los Thornberrys nos muestra las aventuras de Nigel y Marianne Thornberry, alrededor del mundo con su familia que hace documentales sobre la fauna, con Nigel como narrador y Marianne como camarógrafa. Ellos tienes tres hijos: Deborah, Eliza, un niño salvaje adoptado llamado Donnie y un chimpancé llamado Darwin. Algo así como Cantinflas Show de los 90.

10. Nick Arcade. Programa infantil creado por James Bethea y Karim Miteff y presentado por Phil Moore. El formato del programa, que combina trivialidades de un videojuego con realidad virtual interactiva de un concursante, toda una obra de arte.

11. The Amanda Show. A manera de spin-off (secuela) del show All That nace el 1999 El show de Amanada, programa en el cual Amanda Bynes, Drake Bell, Nancy Sullivan y Josh Peck aparecen de forma regular en el show actuando algunos sketches.

12. ChalkZone. Rudy Tabootie, un niño amante del dibujo que encuentra por casualidad una tiza mágica, de origen desconocido, que le permite la entrada a Zona Tiza, un universo paralelo detrás del pizarrón donde todo lo que se escribe o se dibuja en tiza, y luego se borra, toma forma como algo viviente o tangible dentro de este mundo.

13. Double Dare 2000. Serie de televisión en el que dos equipos compiten para ganar dinero y premios respondiendo preguntas de trivias y completando desafíos físicos. Se estrenó en 1986.

14. Doug. Basada en un libro no publicado titulado El nuevo par de zapatos de Doug creado por el artista Jim Jinkins y el escritor Joe Aaron, Doug presenta la vida de un joven llamado Doug Narinas, quien vive con sus padres, Phil y Theda, su hermana Judy y su perro Chuletas en Cuentington.

15. Nickelodeon Guts. Serie de competencia de deportes de acción presentada por el actor y escritor Mike O’Malley y oficiada por la actriz británica Moira ‘Mo’ Quirk.

16. Hey Dude. Se compone de 5 temporadas y 65 episodios, se desarrolla en la ficticia ‘Bar None Dude Ranch’, cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, y retrata la vida del dueño del rancho, su hija, un peón, y cuatro empleados adolescentes de verano.

17. Salute Your Shorts. Se estrenó en Nickelodeon entre 1991 y 1992. Se basa en el libro Salute Your Shorts: Life at Summer Cam (1986), de Steve Slavkin y Thomas Hill, y se desarrolla en el campamento de verano ficticio, Camp Anawanna, donde campistas adolescentes, su consejero estricto y mandón, participan de las diversas actividades.

18. Legends of The Hidden Temple. Conducido por Kirk Fogg en Nickelodeon de 1993 a 1995, Leyendas del tiempo escondido tenía en cada episodio 6 equipos por pareja que competían para ganar premios. El show incluyó trucos físicos, también las preguntas basadas en los asuntos relacionados con la historia, la mitología y la geografía.

19. The Mystery Files of Shelby Woo. Protagonizada por Irene Ng como el personaje principal, la serie gira en torno a las aventuras de una adolescente estadounidense de origen chino que vive con su abuelo y trabaja como un no-jurado interno en el departamento de policía local.

20. Rocko’s Modern Life. Creada por 1993 por Joe Murray, esta serie animada de 4 temporadas y 52 episodios contaba las aventuras de un pequeño wallaby llamado Rocko que vivía en una ciudad llamada O-Town con su perro Spunky y otros personajes.