NINE INCH NAILS REGRESA A MÉXICO CON NUEVO DISCO

Hace unos meces Trent Reznor comentó en una serie de entrevistas varias cosas interesantes a cerca de su nuevo material discográfico y su regreso a México para presentarlo en el Corona Capital el domingo 18 de noviembre en el escenario Doritos Búnker de 21:20 a 22:50 horas.

En ambos shows Nine Inch Nails ofrecerá cortes de su EP más reciente, Bad Witch, así como Not the Actual Events y Add Violence, los cuales forman parte del Cold and Black and Infinite, que tendrá varias fechas por Estados Unidos y también por México -en este caso dos-.

Ahora nos enteramos de que también darán un concierto en el Plaza Condesa el 19 de noviembre para el que la venta general será a partir del miércoles 24 de octubre —o sea, esta misma semana— a las 11:00 de la mañana a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.

Precios:

General: $980

Palco: $1280

Sala VIP: $1280

Balcón: $1500

