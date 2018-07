NO WRONG NUMBERS GANADORES DE SESSIONS SE PRESENATRÁ EN HOUSE OF VANS

Después de un largo recorrido, Vans Sessions llegó a su fin. Blanco Gitano , Laphie , No Wrong Numbers y Purple Pig fueron las 4 bandas finalistas que se presentaron el pasado 21 de julio en el escenario del Indie Rocks! en busca de subir al escenario de House Of Vans México.

Después de un energético show, la banda de funk rock alternativo, originaria de Jalapa, Veracruz; No Wrong Numbers, demostró que lo tienen todo para tocar en el legendario escenario de House Of Vans. NWN fue la banda ganadora de la noche, quienes, además de obtener el reconocimiento y difusión de Vans, serán parte del próximo line up de HOV y tendrán la oportunidad de asistir como espectadores a un HOV Internacional.

Los cuatro jueces de esta contienda: Cecilia Velasco, Theresa Wayman, Alejandro Franco y Milo Froideval, se enfrentaron con la difícil decisión de elegir a la banda ganadora, ya que las cuatro bandas a través de ejecuciones vibrantes, entusiasmo y creatividad, demostraron porqué fueron parte de esta final y llegaron aquí después de una convocatoria de más de 1000 bandas inscritas.

Vans agradece a todos por la música, los coros, los slams y la diversión. Sin las bandas, el público que asistió y apoyó a sus favoritos, Sessions no hubiera sido posible.

Vans presenta a No Wrong Numbers, la primera banda que formará parte del line up de House of Vans México.

¡Gracias a todos por la música, los coros, los slams y la diversión! Ustedes hicieron de esto algo increíble…

¡Nos vemos en #HouseOfVans !

