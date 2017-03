OBITUARIO PARA REN HANG

Por Mario Castro / @LaloCura__

Hace algunos años, una chica que tengo de contacto en Facebook subió una foto que mostraba una mano sosteniendo un recuadro pequeño en el que se observaba el vello púbico de una mujer. El marco era misterioso: ¿se trataba de un espejo o de una Polaroid? La imagen produce intriga per se: el brazo se extiende desde una esquina como si no perteneciera a ningún cuerpo, mientras que el encuadre es un extracto de otro o del mismo cuerpo. Aunque nunca lo pregunté, la fotografía no parecía ser de mi amiga.

Después supe el nombre del autor de aquella obra: Ren Hang, un chino cuyas imágenes resultan inquietantes, grotescas y apacibles, todo a la vez y por separado. Su peculiar estilo varía entre conceptos como la moda, el retrato convencional y la pornografía. Hasta ese momento mi visión sobre la fotografía en la nación de Mao era prácticamente nula, pero Hang abrió un panorama que nunca consideré que existiera en aquellos rumbos.

Entre sus piezas se observan cuerpos con posturas incómodas; caras absorbidas por genitales femeninos o masculinos; sándwiches de mermelada y penes; anos en los que nacen flores de color rosa; valles de nalgas y fluidos animales o humanos y personajes trepados en árboles o abrazados sobre el pasto. Esos son algunos tópicos en la obra de Ren.

Además, entre sus tomas también aparecen modelos en situaciones homoeróticas: un rasgo que pocas veces se puede apreciar dentro de la cultura de una China dogmática.

En El mundo de la imagen, Susan Sontag habla sobre la visión de la fotografía en China a partir de un trabajo realizado por Michelangelo Antonioni: “En China, donde la política y el moralismo no dejan espacio libre para expresiones de sensibilidad estética, solo algunas cosas pueden fotografiarse y solo de algunas maneras, siempre respetando temas apropiados, positivos y edificantes [para la sociedad]”. Situación que evita “La poesía de una espalda vuelta hacia la cámara”.

El ensayo se publicó en los setenta; en 2017 el panorama no ha cambiado mucho. Ren Hang goza de fama en Occidente, especialmente en Europa, razón por la cual su trabajo se ha expuesto en diversas galerías y recién fue editado por Taschen. Pese al reconocimiento, desde que inició su carrera (a mediados de la década pasada) en China fue víctima de una constante censura y en varias ocasiones pisó la cárcel debido a su estética creepy.

El 24 de febrero de 2017, durante una gira de promoción, Ren Hang se suicidó. Además de fotógrafo, también se desempeñó como poeta. Con la poesía desahogó sus malestares y con ella realizó un diario titulado My Depression. A sus 29 años agrupaba los elementos necesarios para ser un artista de grandes proporciones.