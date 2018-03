OLIVIA STEELE EXPONE PIEZAS DE ARTE CON LUZ NEÓN

NEÓN

Una tendencia importante que pudimos ver en varias obras durante la semana del arte es la luz neón: letras, imágenes y figuras geométricas con luces neón en diferentes colores protagonizaron los espacios en las distintas ferias que se organizaron en la Ciudad de México.

La exposición “Attached to Nothing, Connected to Everything” no es tanto que siga con esta tendencia en el arte contemporáneo si nos que a su estilo nos presenta varias piezas con letras en luz neón, espacios iluminados con ideas abstractas. Olivia Steele es una artista destacada y reconocida mundialmente por su trabajo hecho con luces, con ellas irrumpe en nuestra ciudad con mensajes contundentes mezclados con la cotidianidad. Steele recurre al uso de elementos comunes, como jaulas y pósters adornados con palabras y frases que buscarán dar al lector una nueva perspectiva sobre la libertad.

La galería MAIA Contemporary en la colonia Roma fue el lugar elegido para la instalación de la artista estadounidense. De infinitas posibilidades semióticas y cargadas de irreverencia, la obra de Steele han iluminado ciudades como Berlín, Bombai y Roma. El poder de la luz tiene como objetivo demostrar que el arte refleja al espectador y no a la vida misma, y están llenos significados simbólicos sugerentes.

Nos enfrentamos a oraciones cortas, directas y punzantes en neón que representan una contradicción semiótica. A la par que la artista enfrenta al lector, indaga en su propia historia enmarcada por una crianza típica de la sociedad norteamericana. En comunicado de prensa apunta respecto al título de la muestra:

“Paradójicamente, estar atado a nada y conectado a todo, puede ser percibido como el último estado del ser y el primer paso de la espiritualidad. Todo proviene de la misma fuente, se convierte en forma y finalmente regresa a ella. Estar atado a formas, ideas es una prisión; una experiencia del ego que crea la ilusión de separación, cuando en realidad somos la misma cosa: polvo de estrellas. Moléculas diminutas que flotan en la galaxia.”